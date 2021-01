Danny Rosales tras hacer show V.E.S: “No tuve contacto con el público”

Compartir Facebook

El comediante de ‘El Wasap de Jb’, Danny Rosales, dedició salir a dar la cara tras hacer show con presencia de público en Villa El Salvador.

“Haría mea culpa si yo hubiera organizado el evento, pero no fue así, solo fui de invitado y no tuve contacto con el público. Trabajo en la radio y televisión, así que me hago la prueba cada 25 días”, manifestó.

Recordemos que hace unos días, el humorista compartió a través de sus redes sociales, imágenes del show que realizó en las calles de V.E.S, pero generó aglomeración.

Danny Rosales y “Dayanita” hacen show callejero pero generan aglomeración

Los actores cómicos, Danny Rosales y “Dayanita” volvieron al ruedo para realizar un show callejero en las calles de Villa El Salvador. A pesar de tener su programa, los artistas quisieron llevar alegría al distrito haciendo una presentación.

Sin embargo, no imaginaron que los sketchs hechos tengan tanta acogida, pues, cuando la gente los reconoció, comenzaron una rotonda alrededor de los cómicos para escuchar y no perderse de las bromas.

