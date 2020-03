¡Darán bono a 500 mil familias más!

Los 2.7 millones de hogares en pobreza y extrema pobreza que desde ayer empezaron a recibir el bono de 380 soles no serán los únicos beneficiados. El presidente Martín Vizcarra anunció que 500 mil familias que viven muchas veces del día a día, también podrán alcanzar esta subvención por los quince días de aislamiento obligatorio debido a la presencia del coronavirus en el Perú.

Sostuvo que el compromiso del gobierno es atender a las familias en estado vulnerable con esta asistencia económica.

ADMITE FALLAS

Sobre las críticas en las redes sociales acerca de que algunos hogares que salieron ‘premiados’ para recibir el bono no lo necesitan, el mandatario dijo que eso se debe a que en el padrón utilizado los municipios no realizaron la actualización correspondiente.

“Nuestro mayor esfuerzo es atender a los que realmente necesitan una subvención económica. Queremos que la mayor cantidad de personas en situación vulnerable accedan a este beneficio. El actual padrón no es perfecto, por ello, invocamos a las familias a no hacer el cobro si no lo necesitan. Son pocos los casos, que no superan al 1% de los registrados”, afirmó en conferencia de prensa.

BENDITO PADRÓN

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, aseguró que se subsanarán los errores que se cometieron en la elaboración del padrón de hogares beneficiados.

“El bono de 380 soles ya se empezó a entregar en instituciones financieras privadas. Es cierto que hay quejas sobre 4 casos. El primero es que las personas señalaban que no vivían cerca al lugar que se les asignó para el cobro, eso se va a evaluar”, explicó.

Dijo que en el caso de los fallecidos (beneficiados), muchos no tienen un acta de defunción. “Así que no podemos enterarnos de ellos, en este caso el bono se mantiene pues se trata de un bono por hogar, solo se cambiará al responsable del cobro. El último caso es de aquellos que han dejado de ser pobres y no hemos podido monitorear sus ingresos, en esos casos estamos revisando el padrón”, agregó.

COBRARON AL TOQUE

Mientras, ayer muchos beneficiarios realizaron largas colas en los bancos indicados para cobrar el bono de 380 soles. Hubo gran confusión porque algunos iban con sus documentos donde se les decía que su documentación estaba en proceso.

En el Banco de la Nación nadie cobró recién lo harán hoy. Solo se abocó al pago de Pensión 65. En Lima y Callao solo se atendió en las agencias del Banco de Crédito, Interbank y el BBVA Banco Continental.

“El pago del subsidio se extenderá a las regiones, de manera progresiva, recién a partir del miércoles 25 de marzo, a través del Banco de la Nación y de los bancos privados antes mencionados y a los que se integrará, a partir de este día, Scotiabank”, precisaron en comunicado.

EL DATO

Para consultas, no acuda a los bancos y evite contagios. Si tiene alguna duda sobre el bono, comuníquese a línea gratuita 101, al correo consultas@midis.gob.pe. y el portal yomequedoencasa.midis.gob.pe.

Se abonará en cuentas

El Banco de la Nación abonará directamente a las cuentas de sus clientes que les corresponda, el bono de 380 soles. El gerente de Relaciones Institucionales de la entidad bancaria, Roberto Quiroz, refirió que de los cerca de tres millones de beneficiarios unos 600 mil son clientes del Banco de la Nación. “A ellos les vamos a depositar directamente en sus cuentas, por lo tanto, no sería necesario que se acerquen a la agencia, podrían cobrarlo en los cajeros, agentes, incluso pueden utilizarlo con su tarjeta”, afirmó. El pago solo será en las tardes, precisó.

BCP se porta con S/100 millones

El Banco de Crédito del Perú (BCP) lanzó la campaña #YoMeSumo a través del cual busca recaudar fondos para apoyar económicamente a 2 millones 800 mil familias en extrema pobreza y que son los más vulnerables al coronavirus. El gerente Gianfranco Ferrari dijo que su institución donó los primeros 100 millones de soles. “Estoy seguro que hay empresas que se sumarán”, afirmó.