«No quiero», Dayana Valenzuela rechaza ser imitada en ‘JB en ATV’ tras la polémica de la mujer Alcanfores 1190

La modelo trans Dayana Valenzuela se mostró indignada con su imitación en el programa humorístico de ‘JB en ATV’ y aseveró que no estaría de acuerdo con esta parodia.

Como se sabe Valenzuela se hizo viral al reclamarle a la mujer que agredió a Andrés Wiese por sacar a hacer sus necesidades a su mascota cerca de su casa.

Rechaza parodias

La reina de belleza transgénero Dayana Valenzuela nuevamente ha acaparado la atención de los medios al revelar que no estaría de acuerdo con la imitación que le han realizado en el programa de ‘JB en la TV’.

Cómo se sabe Dayana fue una de las personas que se acercó a la casa de la mujer que agredió al actor Andrés luego de que paseara a su mascota a las afueras de su casa, Valenzuela tuvo fuertes calificativos para la mujer por lo que rápidamente se hizo viral.

Este acontecimiento hizo que Jorge Benavides lo parodiara junto a su equipo y era evidente que Dayana iba a ser una de las personas que iba a ser imitada sin embargo esto no habría sido de su agrado.

«Que no salga mi persona, yo no quiero, no necesito que me imiten a mí», dijo incómoda.

Según las redes sociales Dayana estaría en conversaciones con Jorge Benavides para que no salga a la luz su personaje ya que no le genera ningún tipo de gracia.

¿Por qué fue viral Alcanfores 1190?

El pasado 28 de octubre de 2023, el actor Andrés Wiese salió a pasear con su perrita por la calle Alcanfores, en el distrito de Miraflores. Allí, se encontró con una mujer que se molestó porque el animal estaba oliendo el jardín de su casa.

La vecina del distrito, en consecuencia, empezó a insultar y a golpear al intérprete, acusándolo de que su mascota se estaba orinando.

“Me acaba de pasar algo que jamás en mi vida me había pasado. Estoy paseando con ‘Menta’ (su perrita) como todas las mañanas y ha salido una señora de su casa. ‘Menta’ estaba oliendo el jardín de su casa, los perros ustedes saben, olfatean”, dijo el artista.

El recordado Nicolás de ‘Al Fondo Hay Sitio’ la grabó y pidió que se calmara, pero ella siguió agrediéndolo verbal y físicamente. Incluso, amenazó con poner veneno en su casa para matar a todos los animales que pasaran por ahí.

«No estaba haciendo nada más. Estoy con mis bolsas (para las heces) y todo. Pero esa mujer ha salido de frente a atacar, insultar y golpear”, agregó.

El actor compartió los videos en su cuenta de Instagram y denunció el hecho por maltrato animal y violencia. Este hecho generó indignación entre los usuarios, quienes convocaron a un plantón.