Dayanita abrirá su OnlyFans: ¿Quiere ser la competencia de la ‘Chuecona’?

La actriz cómica reveló en un programa de YouTube que tiene planes de incursionar en la plataforma de contenido para adultos, OnlyFans.

Dayanita estuvo de invitada en el programa “¿Tú quieres show?”, lugar en el que reveló más de un detalle de su vida privada. Una de esas revelaciones fue acerca de la posibilidad que existía de que la actriz cómica incursione en OnlyFans.

Y es que muchos personajes de la farándula han tomado la decisión de subir contenido en la plataforma OnlyFans y algunos han logrado conseguir una fama con ello. Además, claro, de conseguir un ingreso extra de dinero, y al parecer Dayanita estaría planeando hacer lo mismo.

“¿Te operaste para abrir tu OnlyFans y hacerle competencia a Fatima Segovia?”, le preguntaron a Dayanita, recordando que tiene una nueva figura. Dayanita aclaró que no quiere competir con ella puesto que, la ‘Chuecona’ fue una de sus amigas cercanas cuando recién empezó en la televisión.

“Ella es una gran compañera de trabajo, fue una de las primeras personas que me ayudó como estar en televisión y mantener mi look. Eso es algo difícil”, dijo. Asimismo, dejó en claro que si se operó, fue con el único afán de verse y sentirse mejor.

Dayanita estuvo de invitada en “¿Tú quieres show?”, un programa de entrevistas en YouTube en el que reveló más de un detalle de su vida personal, no conocido. Ella recordó que un momento de su vida, cuando solo tenía 13 años, tuvo un ‘Sugar Daddy’.

Y es que, Dayanita se refirió a las populares ‘Chicas Tulum’, y a la posibilidad de que viajan “gratis” por todo el mundo. Según la actriz cómica, esos viajes no son gratis y si ellas le aceptan la invitación a algún galán, eventualmente tendrán que pagarlo.

“Yo normal… ¿Quién no viaja a cambio de algo? Que se hagan las estrechas, ya es otra cosa. Si tú sales con una persona que tenga buenos recursos económicos y que te quiera regalar un viaje, obviamente que algo tienes que entregar, tampoco vas a ir de gratis”, dijo.

Así fue que recordó su pasado con un ‘Sugar Daddy’ y hasta reveló que ella pudo ser dueña de un Tragamonedas. “Yo tuve un sugar a mis 13 años que me daba de todo, me trataba como una princesa, lo he perdido por coj***… Ya no tengo vínculo con él, hasta iba a ser dueña de un tragamonedas, pero a él no le gustaba que sea una chica trans, pero a mi llega que me quieran detener con mis sueños”, señaló.

