Dayanita anhela lo mejor para niño que no es su hijo: “Quiero que estudie y sea algo en la vida”

En entrevista con Día D, la actriz cómica se mostró claramente conmovida luego de conocer el resultado del ADN, la cual determinó que no es padre del niño de 10 años.

“Me preocupa un montón que tenga que pasar lo mismo que yo he pasado, trabajar desde que era pequeño. Los niños no tienen la culpa de nada. Yo quiero que él estudie, sea algo en la vida, y demuestra a todo el mundo que puede. Yo no puedo estar así”, dijo.

Tras estas palabras, Día D pudo evidenciar el abrazo entre Dayanita y el menor que selló el amor eterno que compartirán juntos, pese a no ser familia de sangre.

«Le pegaba como un animal», dice la madre de Dayanita tras agresiones en su adolescencia

La madre de Dayanita confesó en una entrevista que el padre de la actriz cómico no paraba de maltratarla al descubrir su identidad de género.

Después de enterarse de que el menor de 10 años llamado Brandon no era su hijo Dayanita estaría pasando por momentos muy difíciles que sin el apoyo de su familia, en especial de su madre no podría superar, sin embargo la progenitora de la actriz recordó que no la ha tenido nada fácil en su juventud.

En conversaciones con el programa Dia D la madre de Dayanita se mostró muy emotiva pues su esposo era una persona que no entendía sus gustos y por eso lo golpeaba, ella trataba de meterse para protegerlo pero a veces era en vano.

«Él (el padre de Dayanita) decía que si tengo un hijo varón, tiene que ser varón, y él discutia, cómo en todo hogar que pasan esas cosas, y yo le decía: ¿Qué podemos hacer? Es mi hijo, yo como madre no lo voy a matar ni lo voy a botar», dijo la mamá de Dayanita.

La madre recordaba que era una forma de ‘corregir’ a los hijos, manera que no contemplaba pues la violencia jamás será motivo para maltratar a un hijo o cualquier persona involucrada. «Así no se corregía a los hijos, como a un animal, él decía que hay que corregir, pegar, y hasta no verle sangre a su hijo, no le dejaba. Yo de mamá no voy a permitir esas cosas», añadió.

