Dayanita confesó que tuvo un ‘Sugar Daddy’: “Pude ser dueña de un Tragamonedas”

La popular ‘Dayanita’ estuvo en un programa de YouTube en el que confesó que cuando era tan solo una niña, tuvo un ‘Sugar Daddy’.

Dayanita estuvo de invitada en “¿Tú quieres show?”, un programa de entrevistas en YouTube en el que reveló más de un detalle de su vida personal, no conocido. Ella recordó que un momento de su vida, cuando solo tenía 13 años, tuvo un ‘Sugar Daddy’.

Y es que, Dayanita se refirió a las populares ‘Chicas Tulum’, y a la posibilidad de que viajan “gratis” por todo el mundo. Según la actriz cómica, esos viajes no son gratis y si ellas le aceptan la invitación a algún galán, eventualmente tendrán que pagarlo.

“Yo normal… ¿Quién no viaja a cambio de algo? Que se hagan las estrechas, ya es otra cosa. Si tú sales con una persona que tenga buenos recursos económicos y que te quiera regalar un viaje, obviamente que algo tienes que entregar, tampoco vas a ir de gratis”, dijo.

Así fue que recordó su pasado con un ‘Sugar Daddy’ y hasta reveló que ella pudo ser dueña de un Tragamonedas. “Yo tuve un sugar a mis 13 años que me daba de todo, me trataba como una princesa, lo he perdido por coj***… Ya no tengo vínculo con él, hasta iba a ser dueña de un tragamonedas, pero a él no le gustaba que sea una chica trans, pero a mi llega que me quieran detener con mis sueños”, señaló.

Dayanita es una de las primeras actrices cómicas transgénero del Perú y ha tenido una gran acogida con su trabajo en ‘JB’. La actriz cómica tiene solo 24 años y es una de las más queridas en el país.

Ella ha sufrido diversos y notables cambios físicos en su transformación de género, sin embargo, recientemente dejó en shock a más de uno con su figura. Ella subió una serie de fotografías en sus redes sociales que realzaban con un gran escote, un notable aumento de bustos.

“Las bichotas no lloran”, escribió Dayanita junto a las fotografías que rápidamente se llenaron de halagos. Muchos se empezaron a preguntar cómo Dayanita habría conseguido tener esa infartante figura y pensaron que se trataría de unos implantes en los senos.

“Dayanita cuando te pusiste tremenda pechonalidad ¡Qué cuerpazo!”, “Te ves bonita Dayanita eres toda una modelo”, “Dayanita… ¿te operaste o es photoshop?”, “Dayanita, cuál es el secreto para que crezcan”, “Te operaste Dayana. Qué bueno, te felicito Ñaña. Muchos éxitos”, eran algunos de los comentarios.

