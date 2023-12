Dayanita confiesa que todavía ama a Topito: «Sí, lo sigo amando, pero no volvería con él»

En medio de chismes y amores complicados, Dayanita, la famosa actriz cómica, abrió su corazón y confesó que, a pesar de la tormentosa infidelidad de Topito, aún le late el corazón por él. Ella hace una gran revelación sobre sus planes para el 2024. Te contamos.

La historia de amor y dolor de Dayanita y Topito

Topito, la expareja de Dayanita, está en el ojo de la tormenta por una infidelidad que involucra no a una, sino a dos mujeres más. Dayanita, visiblemente dolida, expresó en «El Reventonazo de la Chola» su sufrimiento al sentir que su ex la avergonzaba cuando estaban juntos.

En una entrevista para «América Hoy», Dayanita dejó en claro que sus sentimientos por Topito no han desaparecido por completo: «Sí (lo sigo amando), pero no volvería con él. La persona que ama creo que deja ir y la persona que ama deja que sea feliz la otra persona. Me duele, pero qué vamos a hacer».

El drama se intensificó cuando Dayanita tuvo que convivir con Topito en el set del «Reventonazo de la Chola». Aunque trató de enfocarse en trabajar por separado, admitió que no fue fácil.

«No me limpié las lágrimas, tenía resentimiento y cólera. Es difícil trabajar con él. Acá en la televisión no se me ha hecho difícil porque traté de trabajar con Ernesto, me lleno más de odio y cólera», confesó.

¿Qué le espera en el 2024?

El amor con Topito parece irremediablemente dañado, Dayanita confiesa que le sigue insistiendo, pero ella no quiere saber mucho de él. «Sigue insistiendo, tratando de conversar conmigo y de aclarar algunos temas más, pero por ahora no quiero hablar. Habrá momento de hablar con él, pero por ahora no», confesó.

Y viene con todo para el 2024. La actriz cómica confesó que espera para el próximo año. Ella no le cierra a las puertas al amor, pese a la amarga experiencia. «Para el 2024 espero seguir trabajando y ¡con nuevo amor!», reveló entre risas.

La historia de Dayanita y Topito nos tiene en vilo, pero Dayanita demuestra que, aunque ama, está lista para superar el pasado. ¿Quién será ese nuevo amor que la espera en el 2024?Seguiremos al tanto de todos los detalles. No te pierdas esta historia de amor, desamor y nuevos comienzos en el mundo de la farándula.