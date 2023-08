«Hombre sincero no existe», Dayanita habría perdido la fe en el amor y anuncia soltería

La conocida cómica Dayanita afirmó que se encuentra soltera ya que no cree que existan hombres enteros que puedan ganarse su corazón.

Según Dayanita se encuentra más tranquila soltera y se evidenció que ya no usa el anillo de compromiso que le dieron semanas atrás.

Suelta en plaza

Las cámaras del programa de ‘América hoy’ entrevistaron a dayanita para preguntarle acerca de su actual situación sentimental dejando más de uno sorprendido con la revelación que ofreció.

La cómica firmó estar soltera sin pareja y no descartó poder encontrar rápidamente otra persona que la haga creer nuevamente en el amor.

«Enamorada no estoy, yo sigo enamorada de la vida, de mi trabajo, de las personas que me quieren, me rodean, yo estoy enamorada de ellos. Ya me separé, el amor es así, si alguien no te suma en tu vida, gracias, muchos éxitos», dijo.

Además, la actriz cómica aseguró que el anillo no asegura el amor eterno y evidenció su decepción con el amor afirmando que no guardará luto a nadie ya que prefiere ser feliz.

Mira también: ¿Mister Peet en “La Casa de Magaly”? El narrador deportivo dio revelador anuncio

«No es que te den el anillo y es el amor de mi vida, no, el amor en la vida no existe, hombres sinceros no existen. Las tontas que guardan luto, uno va y hay otro reemplazo, yo cambio de anillo así, ahora voy y me cambio de anillo, digo ‘Estoy casada'», acotó.

¿Acusa a «Topito» de infidelidad?

Por otro lado, Dayanita recalcó y negó que haya existido algún romance con el cómico topito con quién fue vinculada en diferentes situaciones.

«Jamás (estuve con ‘Topito’) y nunca estaré no soy plato de segunda mesa», señaló.

Pero lo que causó el asombro es que Dayanita confesó que su expareja sin mencionar el nombre le había sido infiel en su propia casa.

«Descubrí en los mensajes algo, y hubo una infidelidad. Lo encontré en mi propia casa con una amiga mía, en esta vida no sufro, aprendí a ser fuerte», finalizó.

Como se recuerda hace algunos días, la humorista fue vinculada con un presunto hombre que sería su nueva pareja.

Es así que Dayanita afirmó que ya estaba un año con el galán, sin imaginar la gran mentira que decía.

Mira también: “Debería estar en la cárcel”: Eyal Berkover, exchico reality, hace graves acusaciones contra André Castañeda

Días después se supo que no era ella la del video sino una persona que se parecía mucho, quedando como una mentirosa para Magaly quien fue quien difundió las ímágenes.

La conductora la tildó de malcriada y de que se le han subido los sumos al querer confundir a los medios de comunicación para tener mayor atención y protagonismo.