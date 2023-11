“¿Con que voy a pagar mi luz?”, Dayanita le responde a Janet Barboza al criticarla por abrir su Loverfans

Dayanita una vez más hace de las suyas y le responde sin filtros a Janet Barboza por criticarla tras anunciar que probará suerte en la plataforma para adultos de Loverfans, es por ello que la cómica no dudó en cuadrar a la conductora ya que considera que gracias a su contenido puede pagar sus necesidades básicas.

La pareja de ‘Topito’ hace algunos días anunció su ingreso a la página de Loverfans aseverando que iba a ofrecer contenido de calidad para todo el público que esté interesado en sus candentes fotos.

La parchó

Dayanita se presentó en la última edición del programa de ‘América Hoy’ donde no fue ajena al tema de su incursión en la plataforma para adultos Loverfans, es así que la co conductora del programa Janet Barboza criticó que Dayanita ahora quiera hacer contenido subido de tono tras haber sido parte de un circo dirigido a la familia.

“La Dayanita anda haciendo contenido para adultos, después de trabajar en circos donde va la familia. Ahora resulta que vende su voluptuosidad en redes sociales”, comenzó diciendo la conductora.

Estos comentarios no fueron pasados por alto por la cómica quien decidió responderle con todo a la popular ‘Rulitos’ justificando el motivo de su iniciativa al compartir contenido hot en redes.

“Mira, no me parece justo que la señora Janet venga a hablar de mí. Acá las cosas son claras, todo suma. ¿Con que voy a pagar mi luz, mi agua? Todos tenemos gastos. Yo me estoy mostrando sensual, no estoy haciendo nada malo”, expresó indignada.

Y es que Dayanita está decidida a presumir lo que la plata le dio pues gracias a su trabajo logró hacerse varios retoquitos en el cuerpo que hoy en día le permite presumir es así que orgullosa de sus voluptuosidades no se hace roche si desea exhibirlas a cambio de unos cuántos dólares.

Además, su actual pareja el cómico ‘Topito’ no se ha mostrado en contra de las decisiones de Dayanita por lo que no ha encontrado ningún motivo para seguir facturando así sea en Loverfans.

Hecha un fuego

La popular Dayanita decidió abrirse paso en la plataforma para adultos de Loverfans y dejar a sus fans boquiabiertos con sus reveladoras fotografías.

Dayanita ha sorprendido al confesar que se encuentra probando suerte en una plataforma para adultos bastante similar a la de Onlyfans donde vende sus fotografías aparentemente desnudas.

El encargado de investigar más a fondo sobre esta nueva chamba de Dayanita fue el programa de Magaly TV la Firme quienes pagaron 10 dólares para poder confirma que la pareja de «Topito» no deja nada para la imaginación.

Las forografias muestran a la cómica mostrando sus pechos y hasta parte de su trasero.

«Quien se atreve a sacarme la ropita”. “Alguien desea echarse a mi lado”, son algunas de las frases con las que acompaña las fotos que pueden verse en su perfil de LoverFans.

Como se recuerda, la propia Dayanita afirmó que no era de su agrado vender sus fotografías desnudas en Onlyfans, sin embargo, habría cambiado de opinión al ganar una buena cantidad de dinero por su contenido.

«Es cierto, hay muchos cambios, pero no habrá nada de Onlyfans ni nada por el estilo, serán cambios en mi vida”, dijo en ese entonces Dayanita.