¡Las nuevas pinkys! Dayanita presume buena relación con su suegra, madre de ‘Topito’

Dayanita se encuentra más feliz que nunca tras anunciar por todo lo alto su romance con el popular cómico ‘ Topito’ y hasta ha evidenciado una excelente relación con la madre del humorista.

La ex trabajadora de ‘JB en ATV’ usó sus redes sociales para presumir la relación que lleva con la familia de ‘Topito’ por lo que Magaly Medina no dudó en comentar en su programa fie la su estilo.

La oficial

El día de ayer en el programa de Magaly Tv: La Firme, la conductora le dedicó unos minutos a Dayanita para opinar sobre su relación con ‘Topito’ a quien ya no esconde más y ha gritado su amor por el cómico a los 4 vientos.

La ‘Urraca’ expuso en su programa las recientes stories publicadas por la propia cómica donde se ve que disfruta de un almuerzo familiar con la madre de su actual pareja, de igual manera estaba acompañada de topito quien ahora se luce en todas las publicaciones de la Dayanita.

«Ya se está metiendo al bolsillo a la suegra y se jacta de ello miren ustedes ponen su Instagram una imagen con su mamá de ‘Topito'», empezó diciendo Magaly.

Además, resaltó que Dayanita quiere presumir que su familia ya es consciente de su nueva relación y que no tiene ningún problema con esta unión.

«Ella ya es una novia oficial la Dayanita no podía sacar más pecho», afirmó la periodista.

En el video difundido en el programa de la ‘Urraca’ se puede ver como humorista le pregunta a su suegra qué tal estuvo la comida.

A lo que la mujer le responde con un ‘okay’ demostrando que lleva una buena relación con la pareja de su hijo.

Y es que como se sabe tanto Dayanita como ‘Topito’ se han esforzado en presumir su amor por las redes sociales.

Cosa que antes no hacían ya que se rumoreaba que ‘Topito’ había sido infiel sin embargo esto no fue confirmado por la cómica.

Cabe resaltar también que esta relación fue duramente criticada por la madre de los hijos de ‘Topito’.

Quien en un primer momento señaló que Dayanita se metió en su relación con el humorista sin importarle lo que sus hijos pudieran sentir.

Dayanita y la vez que ‘acusó’ a ‘Topito’ de infiel

En agosto la cómica reveló para el programa de ‘América Hoy’ que su presunta pareja de ese entonces le había sido infiel por lo que decidió terminar el romance que ambos tenían.

La actriz trangénero anunció que rompió su compromiso, por lo que dejó de usar el anillo que le regalaron a inicios del 2023, sin embargo, no quiso revelar de quien se trataría.

La exintegrante de ‘JB en ATV’ afirmó que ya no está enamorada y solo está enfocada en su trabajo y familia. “Yo sigo enamorada de la vida, de mi trabajo, de las personas que me quieren, me rodean, yo estoy enamorada de ellos”, dijo.

La comediante, de 26 años de edad, confirmó que hace poco puso fin a su relación sentimental, luego que encontrara a su pareja con otra mujer en su casa.

“Descubrí en los mensajes de texto tantas cosas y otra porque hubo una infidelidad. Lo encontré en mi propia casa con una amiga mía. En esta vida no sufro, aprendí a ser fuerte”, comentó, indignada.

Asimismo, reveló que prefería estar sola que mal acompañada por lo que se enfocaría en su vida profesional.

“Ya me separé, el amor es así, si alguien no te suma en tu vida, gracias, dios te bendiga y muchos éxitos”, agregó.

Cabe recordar que Dayanita fue vinculada sentimentalmente con el cómico ambulante Carlos Junior, más conocido como ‘Topito’. Sin embargo, ella negó cualquier cercanía con su colega:

“Jamás (estuve con Topito) y nunca estaré, no soy plato de segunda mesa”, dijo, rechazando las especulaciones.