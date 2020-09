Dayanita: «Quien me cerró las puertas, me dio las llaves de mi talento»

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

A sus cortos 23 años, Dayana Sifuentes Arana, más conocida como Dayanita de «El Wasap de JB«, comentó hace un tiempo a La Karibeña que a pesar que su vida estuvo al filo de la muerte, la primera actriz transgénero asegura ser una chica feliz, y descartó el querer tener hijos o casarse.

Su vida no siempre fue color de rosa y así lo evidenció a través una de sus últimas publicaciones en sus redes sociales. Vía su cuenta oficial de Instagram, sorprendió agradeciendo a las personas que no creyeron en ella, y que no le dieron las oportunidades que buscó en un momento al salir de su natal Pucallpa.

En sentido, explicó que el motivo de darle las gracias a estas personas que formaron parte de los momentos más obscuros de su vida, pues aseguró que fue tras estas experiencias que descubrió su talento.

«Quien me cerró las puertas, me dio las llaves de mi talento», escribió Dayanita en su emotivo post en sus redes sociales.

MIRA TAMBIÉN: Said Palao y Alejandra Baigorria se muestran más felices que nunca

DAYANITA MÁS ACTIVA EN REDES SOCIALES

El personaje cómico tuvo un emotivo y efusivo mensaje para sus fans, alentándolos así a vivir de manera optimista ante los obstáculos. «Mi vida no es perfecta, pero tiene momentos maravillosos», escribió Dayanita en una fotografía.

PUEDES VER TAMBIÉN: Kate Candela: “Tuve un problema fuerte con Daniela”