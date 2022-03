¿Dayanita se puso implantes?: Actriz cómica deja en shock con nueva figura

Compartir Facebook

La popular Dayanita sorprendió a todos con su nueva figura y un notable aumento de busto, por lo que la llenaron de piropos.

Dayanita es una de las primeras actrices cómicas transgénero del Perú y ha tenido una gran acogida con su trabajo en ‘JB’. La actriz cómica tiene solo 24 años y es una de las más queridas en el país.

Ella ha sufrido diversos y notables cambios físicos en su transformación de género, sin embargo, recientemente dejó en shock a más de uno con su figura. Ella subió una serie de fotografías en sus redes sociales que realzaban con un gran escote, un notable aumento de bustos.

“Las bichotas no lloran”, escribió Dayanita junto a las fotografías que rápidamente se llenaron de halagos. Muchos se empezaron a preguntar cómo Dayanita habría conseguido tener esa infartante figura y pensaron que se trataría de unos implantes en los senos.

“Dayanita cuando te pusiste tremenda pechonalidad ¡Qué cuerpazo!”, “Te ves bonita Dayanita eres toda una modelo”, “Dayanita… ¿te operaste o es photoshop?”, “Dayanita, cuál es el secreto para que crezcan”, “Te operaste Dayana. Qué bueno, te felicito Ñaña. Muchos éxitos”, eran algunos de los comentarios.

El día de ayer se viralizó algunas imágenes de Dayanita durante un show en la calle que no les hizo gracia a ciertos usuarios que inmediatamente la bajaron el dedo por su pesada broma.

Las imágenes vertidas a través del portal ‘Instarándula’ mostró el preciso momento en que la integrante de ‘JB en ATV’ le hace una cruel broma a una anciana que había asistido a la ronda de la cómica. “Ella no debería estar acá, ella debería estar en su cajoncito”.

Frente a este hecho, la noticia se viralizó y llegó hasta la propia protagonista, quien no dudó en grabarse un tiktok para mandarle un mensaje a Dayanita. “Hola Dayanita, yo soy la abuelita que ha salido esa noche, me he sentido muy feliz y no quiero que lo tomen a ml y opaquen tu carrera. Sigue adelante y no te avergüences”, dijo.

