«Hay gente que me ataca demasiado», Dayanita se quiebra y revela pasarla mal

La conocida Dayanita rompió su silencio y contó estar pasando por momentos difíciles.

La actriz cómica afirmó que le afecta la opinión del público que no reconoce su esfuerzo a lo largo de su vida.

Llora de impotencia

Dayanita fue entrevistada en el programa de ‘América espectáculos’ y reveló un detalle muy privado de lo que pasó detrás del escenario.

La comediante confesó que ser una persona trans le ha llevado a afrontar situaciones muy complicadas.

«Ser una mujer trans es muy difícil, la vida es complicada», dijo la humorista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Max orlando Sifuentes arana (@dayanita_show)

Y es que, a pesar de ser abiertamente homosexual, la actriz confiesa que esto sigue siendo un problema para algunas personas.

Pues durante toda su juventud luchó con la opinión de personas que le rodeaban y que criticaban su manera de ser y de vestir.

«Hay gente que me ataca demasiado», dijo entre lágrimas.

Y es que, la muy querida Dayanita contó que se esfuerza día tras día para salir adelante junto a su familia.

En el reportaje se pudo apreciar la presencia de su madre quién es su principal motor para continuar en la vida complicada que le toca asumir.

Además, la cómica afirmó que su madre sufre las consecuencias de las críticas, pues de todas maneras se llega a enterar.

«A mí mamá le afecta demasiado estas cosas, hay veces que ya no quiero seguir trabajando en la calle porque hay momentos en que la gente más me dice cosas en la calle, más me insulta», señaló.

Recuerdos de la infancia

Por otro lado, recalcó que esta temporada de circo ha provocado que tenga sentimientos encontrados.

Y es que confesó que nunca tuvo una niñez como él hubiera deseado ya que le tocó trabajar desde muy pequeña.

«En el circo siento esa niña es que nunca pude tener», dijo Dayanita.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Max orlando Sifuentes arana (@dayanita_show)

Inclusive la cómica confesó que el abrazo de los niños que asisten a sus shows la llena de alegría y satisfacción.

«Ver a tantos niños abrazarme provoca mucha nostalgia», dijo la actriz cómica.

Actualmente, Dayanita se encuentra presentándose en el ‘Circo de las Estrellas’ junto a otros artistas cómicos que demuestra su talento para hacer reír.

Sin embargo, su éxito también ha sido opacado tras su salida de JB de donde fue tildada de malagradecida por parte de cibernautas.

«Desde que saliste de JB ya casi nadie te topa», «Pero ahí si tienes contrato o no?», «No pasa nada aburrido», «tremendo creido», fueron algunos de los comentarios en redes.

Asimismo, la actriz afirmó que seguirá demostrando su talento para las personas que todavía confían en ella pese a la ola de críticas que recibe.