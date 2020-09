Daylin Curbelo insulta a manicurista que le negó canje

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La cubana sacó las garras y le dijo de todo a la manicurista que según ella la humilló. Daylin se había contactado con ella para pedirle canje de uñas acrílicas, pero la estilista no la reconoció.

Según la manicurista ella no quiso trabajar con ella porque tenía pocos seguidores en Instagram, lo cual no le era útil para su negocio. Dejando a la cubana en «visto».

MIRA TAMBIÉN: Yahaira Plasencia respondió así a los que la comparan con Túpac Amaru

La manicurista acusó a Daylin Curbelo de tratarla mal e insultarla, y solo por no aceptar un canje de uñas acrílicas.

Según contó la especialista en uñas, Verónica Jhong, al programa de Rodrigo González, fue la cubana quien le escribió a su página de Instagram.

Ella le pidió el servicio de manicure el pasado seis de septiembre para preguntarle si trabajaba por canje.

MIRA TAMBIÉN: Esperado hijo de Kike Suero, sería del ex de la Tigresa del Oriente

Verónica dijo que primero revisaría las redes de Daylin, para luego ver si se podía hacer el trabajo publicitario en conjunto. Al percatarse que su cuenta tenía menos seguidores que la de su negocio, le agradeció por el interés y se negó.

“Yo normalmente estoy trabajando con artistas que tengan mas de un millón de seguidores por el tema de la publicidad”, dijo frente las cámaras de «Peluchin».

Y fue esa respuesta de Verónica, que desató la ira de Daylin Curbelo, quien empezó a enviarle tremendos insultos.

MIRA TAMBIÉN: Nicola Porcella se despide de México: «Gracias por darme la mano»

La manicurista mostró un mensaje larguísimo donde se puede leer lo molesta y humillada que se sintió Daylin Curbelo. El mensaje sería el siguiente:

“Te comento señorita veca o vaca, como sea que te llames, pa’ tu información llevo en este país más de 10 años y puedo asegurarte que me conocen más que a ti en tres vidas con todas tus uñas plásticas y tus 50 like en cada foto que tienes. Si tengo menos seguidores que tú es porque me hackearon una cuenta y tuve que abrirme de nuevo, pero de que me conocen más que a ti te lo puedo asegurar mongólica desubicada. Te dediqué un minuto de mi tiempo a ti y a tus uñas plasticas de 50 likes”

Pero ahí no queda todo, pues los reporteros del programa «Amor y Fuego», fueron en búsqueda de la cubana para saber su parte de la historia. A lo que ella respondió así:

«Ella me humilló, me ofendió y yo le respondí como tenía que ser», asegurando que la manicurista solo busca pantalla para su negocio.