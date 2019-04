Daysi Araujo con roche por ser vinculada a narcotraficante

Daysi Araujo fue citada ayer por el fiscal Telmo Ramón Zavala Bayona a las oficinas de la División e Investigación de Lavado de Activos (DIVILA) ubicada en Surco para rendir su manifestación con relación a la investigación preliminar seguida a Edbar Ruíz Pérez, por el presunto delito de lavado de activos; sin embargo la bailarina no asistió por estar delicada de salud.

“Cada cosa que tengo me ha costado lágrimas, yo trabajo desde los 11 años y lo que me afecta no es el miedo ni el temor a que me investiguen, lo que me afecta es la situación, es algo injusto, esto es bien duro pero yo estoy tranquila, el que no la debe no la tema, mi conciencia está tranquila”, comentó la bailarina a través del hilo telefónico.

Cabe mencionar que estas investigaciones vienen desde el 2014, donde Daysi fue involucrada con Edbar Ruíz dueño de la agrupación de cumbia ‘Nueva Luna’, quien fue vinculado al narcotráfico. En ese entonces la vedette negó mantener un romance con el empresario.

“Para mí es un tema complicado que no quiero tocar, porque eso lo ve mi abogado, se ha vuelto a reprogramar esta citación porque estoy mal de salud. No tengo dinero y toda la gente que me conoce sabe cómo he sido desde mis inicios”, añadió Daysi quien hace unas semanas regresó de Cancún donde estuvo como conductora de un programa para adultos.