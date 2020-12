Daysi Araujo se emociona al ser sorprendida por su hijo en televisión

Compartir Facebook

Daysi Araujo recibió una linda y conmovedora sorpresa y es que su hijo de 17 años apareció en pleno programa ‘En Boca de Todos’ de América Televisión por primera vez en todo este tiempo, dejando con la boca abierta a más de uno.

Todo se trataba de una sorpresa y es que las conductoras del programa aprovecharon en elogiar al joven quien no solo está muy dedicado a sus estudios, sino que también es un gran deportista.

«Es futbolista profesional, ¿verdad?», preguntó Maju a lo que Daysi respondió que efectivamente era así y que estaba jugando para el club Universitario de Deportes.

«Estoy súper orgullosa, Maju, créeme que no es fácil ser mamá soltera, sacar adelante a un hijo sola, para mí no ha sido nada fácil la vida, pero esto me enseña cada día más. Yo con él aprendo, él es mi hombre, hablar de él es (evitó hablar para no quebrarse)», agregó ella poco después.

Sin esperarlo y de casi de sorpresa apareció su pequeño Lenin de 17 años apareció en el show para abrazar a su madre por primera vez en televisión, a lo que ella no pudo evitar emocionarse.

«Yo la quiero mucho, ella es todo para mí», expresó él al respecto. «Le prometo que no la voy a hacer llorar, no la voy a hacer sufrir», agregó después refiriéndose a su madre.

