!Le van con todo a Perú! Daysi promete cantar desnuda el Himno Nacional

Diversas figuras de la farándula local vibraron hasta las lágrimas con la victoria de Perú. La vedette Daysi Araujo cumplió su promesa e hizo topless en plena vía pública deleitando a toda la hinchada peruana.

“Llegar a la final de la Copa América es lo máximo para nosotros, yo hice mi promesa de salir a festejar a la calle, cuando escuché el segundo gol me bajé del carro y celebré con toda la gente. Soy fresca y natural, una loca y nadie me va a cambiar”, dijo entre risas la pelirroja que hizo la promesa de cantar desnuda el Himno Nacional si Perú le gana a Brasil. “Todos me piden un reto, voy a cantar el Himno Nacional desnuda, prepárense porque yo siempre cumplo mis promesa. ¡Tenemos que ganar!”.

“Le enseñé a bailar a Paolo”

Luego que el capitán Paolo Guerrero celebró con un pegajoso baile el triunfo de Perú frente a Chile, el cantante Javier Lobatón reveló que le enseñó a bailar al ‘Depredador’. “Paolo hace el paso del ‘Songo congo’, que es chistosa. Hace un par de años le enseñé, hace su pasito de salsa y cierra con el paso del ‘Songo congo’. Está aprobado”, apuntó Lobatón añadiendo que Perú tiene que entrar este domingo a la cancha con la “mente relajada. Vamos por la revancha”.

Gritó por Guerrero

La modelo Alondra García Miró explotó de emoción por el gol de Paolo y festejó saltando el tanto de su amor. “¡Vamos Perú!, qué alegría tan grande”, escribió la ojiverde debajo de un video donde se le puede escuchar gritar el golazo de nuestro capitán.(J.Aspilcueta)