De entrenador personal a pastelero musculoso

Nuestro Perú es así. Le abre los brazos a quienes tienen ideas, ganas y deseos de salir adelante con su emprendimiento. Por ello la historia de José Saravia es más que particular e interesante. Apenas te topas con este joven de 25 años, notas que lo suyo son desde hace mucho los ‘fierros’, es decir el mundo de las pesas y el gimnasio.

Pero José dejó los fierros para dedicarse de lleno a la pastelería, un oficio que parece poco probable para un joven que antes de la pandemia dedicaba el 80 por ciento de su tiempo a formar su cuerpo porque su sueño era ser fisicoculturista y dar clases como entrenador personal.

Sin embargo, debido al aislamiento social sus planes tuvieron que cambiar para ganarse la vida. Y así fue que decidió aprender a preparar tortas, bocaditos, galletas, picarones y mucho más. Su dedicación, arte y entusiasmo al momento de elaborar sus productos le permitió rápidamente hacerse de clientes en toda la urbanización San Juan Macías, en el Callao, donde nació y creció

FULL BUENA ATENCIÓN

Este joven chalaco, quien es padre de una pequeña de tres años, se ha convertido en el rey de los postres de dicha zona. La calidad de sus productos y la atención personalizada que ofrece a sus clientes (él mismo entrega los productos) son lo que lo diferencian del resto de negocios.

“Cada vez que preparo un postre, lo hago como si fuera para mi familia, con mucho cariño y dedicación. Me gusta que todo salga muy bien porque mis clientes merecen la mejor atención”, dice José mientras está preparando con esmero y precisión de cirujano el queque de una torta parta novia.

El emprendimiento de José llamado My Sweet Lia, le permite hoy por hoy mantener su hogar y proyectarse a ampliar su negocio a otros distritos. Si bien es cierto que hasta el momento solo abarca el Callao, José tiene en mente expandir sus horizontes para muchos más peruanos puedan degustar de sus postres.

AUTODIDACTA

La historia de emprendimiento de José podría ser una más de las miles que han ocurrido durante los meses críticos de la pandemia, sin embargo, la diferencia es que este joven nunca estudió para ser pastelero, sino que aprendió de manera autodidacta.

“Desde pequeño veía a mi madre haciendo queques y postres. Siempre tuve curiosidad, pero ella no me dejaba acercarme. Decía que no era mi lugar y que vaya a jugar con mi hermano, pero ya de adulto, un día, mi esposa Noelia hizo una torta de chocolate y me dio mucha curiosidad, así que decidí aprender. Me costó aprender cantidades exactas, procesos y texturas, pero creo que lo he logrado y gracias a Dios los clientes siguen aumentando”, contó.

POSTRES VEGANOS

En la actualidad, My Sweet Lía (búsquelo en Facebook con ese mismo nombre) ha incrementado al menú de postres productos veganos: queques, galletas y sus bien acabadas tortas con el objetivo de que su lista de clientes siga creciendo y degustando los dulces sabores que con creatividad y cariño hace realidad cada día. De todas formas, siempre hay momento para levantar las mancuernas porque lo ayudan a mantener la salud y a pensar en nuevas formas de engreír a sus clientes.

el dato

Puede hacer pedidos a José llamando o escribiendo al 960511378. No se arrepentirá.