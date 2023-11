“De lejitos nomás” Leslie Shaw confiesa enemistad con Michelle Soifer y marca su distancia

Leslie Shaw ha participado en diversas colaboraciones con cantantes internacionales. Sin embargo, no se lleva bien con algunos artistas nacionales. En tal sentido, la cantante urbana estuvo en el set de Magaly TV La Firme contando detalles de su enemistad con Michelle Soifer. De igual forma, reveló que marca su distancia de la cantante de “Bombón asesino”. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Leslie Shaw marca distancia de Michelle Soifer

La cantante del género urbano Leslie Shaw estuvo con Magaly Medina respondiendo a todos sus haters. En ese sentido, se animó a revelar que ella no se lleva bien con Michelle Soifer. ¿El motivo? La ropa de vestuario de la cantante urbana que ella misma había mandado a fabricar en Nueva York.

Shaw contó que viajó hasta Estados Unidos en busca de su vestuario para uno de sus videoclips. Se comunicó con el diseñador Augusto Manzanal para la confección de su prenda, pues tenía amplia experiencia con otros artistas de renombre. Por ello, Leslie Shaw contó que entabló una amistad con el diseñador cuando estaban buscando el atuendo ideal para su videoclip.

Sin embargo, luego de lucir el ansiado atuendo en un par de oportunidades, la cantante urbana reveló que vio a Michelle Soifer con el mismo atuendo del diseñador. “Me reuní con él. Me probé tanta ropa linda. Augusto yo quiero que me vistas. Me vistió para mi videoclip y para unos premios. De ahí la veo a la otra (Michelle Soifer) en una portada con la ropa del Augusto y yo le digo ‘amigo ¿entonces, qué pasó?’. Ni que fuera un referente, qué le habrán ofrecido. Me molesté porque yo me tomo el trabajo de ir, buscar, reunirme”, contó Leslie Shaw.

Lo que dijo Michelle Soifer

En otra oportunidad, Michelle Soifer se refirió a Leslie Shaw mencionando que la cantante urbana no apoya a los nuevos talentos. Además, sostuvo que no debería “chancar” a los artistas nacionales. “No lo sé, ni me enteré (…) hubiese sido lindo con ella, con Malucci, con el artista que esté rompiendo ¿me entiendes? Con el artista que tenga las ganas de hacerlo, o sea no importa. Yo no digo que cante mal, yo no he dicho que no tenga talento, es muy linda, es talentosa, pero no hay que chancar a los otros talentos para nada (…) No tienes que estar menospreciando a los demás para sentirte mejor”, mencionó.

@americatelevision ¡CHISME! 🗣️💥 Micheille Soifer discrepa con Leslie Shaw por las declaraciones que Leslie dio sobre Mario Hart y saca a relucir sus experiencias con ella. 😱📰🤭 #AméricaEspectáculos ♬ sonido original – América Televisión

“Tú eres el gran ejemplo de peruana que no apoya a otro peruano (…) Es una ridícula, aparte me da mucha pena, ya no estamos en tiempos para estar haciendo esto (…) Oye mamita, ubícate, más bien ya ve apurándote porque está pasando tu tiempo (…) No entiendo cuál es su afán, todo el tiempo critica, habla mal, ay que aburrido, por eso nadie de acá quiere grabar contigo, nadie, porque tampoco es que sea la Beyoncé cantando”, contó.