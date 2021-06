Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Una de las finalistas en esta nueva temporada de ‘El Artista del Año’ es la popular Uchulú, quien a base de esfuerzo y perseverancia logró ganarse gala tras gala.

La gran final del programa de la ‘Señito’ se llevará a cabo este 19 y tendrá enfrentados a Laura Pacheco, Chikiplum, Pamela Franco, Josimar y Anahí de Cárdenas.

Sin duda, la gala de este sábado promete y los participantes ya preparan sus mejores armas para sorprender al jurado en la gran final. Por su parte, la ‘Uchulú’ presentó a sus flamantes refuerzos.

También te puede interesar: Se bajó a pedir disculpas porque casi atropella a un bebé, pero el padre lo noqueó

“Llego con dos refuerzos que me ayudarán mucho, Explosión de Iquitos y la gran Melody. Explosión es un gran grupo y Melody es una excelente cantante. Nunca imaginé que Melody y yo estaríamos en el mismo escenario. Estoy viviendo muchas satisfacciones en la vida y estoy muy agradecido”, manifestó.

“Le estoy poniendo muchas ganas para hacer un show muy bonito. No hay nervios, hay mucha adrenalina, quiero dar lo mejor, voy con mucha energía. Ernesto Pimentel me está dando muchos consejos y este sábado voy a sorprender, me verán como nunca me han visto”, añadió.

También puedes ver: Sujeto mató, descuartizó y se comió partes del cuerpo de su madre

La ‘Uchulú’ también aprovechó el espacio para agradecer en primer lugar a la producción por la gran oportunidad para darse a conocer y mostrar su talento. Además se mostró contenta por el apoyo de sus fans.

“El artista del año fue una oportunidad grande para crecer como artista, he mejorado mucho en el canto y en el baile. Creo que soy una de las participantes más jóvenes de la competencia y quien ha tenido menos experiencia sobre el escenario y, sin embargo, he llegado a la final, esto ya es un gran logro para mí”, concluyó.

MIRA TAMBIÉN: «Tenía signos vitales»: suspenden velorio porque el muerto se movió en el ataúd