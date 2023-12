¡De no creerlo! Jonathan Maicelo no se queda de brazos cruzados y denuncia por agresión a Samantha Batallanos

¡El colmo de los colmos! Samantha Batallanos denunció hace unos días a Jonathan Maicelo por violencia física y psicológica. En el parte policial, señala que el boxeador le propinó puñetes, manazos e improperios de todo tipo, por lo cual, también decidió terminar su relación. Sin embargo, buscando una manera de evadir a la justicia, el púgil no se quedó de brazos cruzados y denunció por agresión a la ex Miss Grand. ¡De locos!

También puedes leer: “Siempre se avergonzó de mí, me duele”: Dayanita “rompe en llanto” tras recordar infidelidad de Topito (VIDEO)

Jonathan Maicelo denuncia a Samantha Batallanos

Por increíble que parezca, Jonathan Maicelo le dio el vuelto a Samantha Batallanos y acudió a la comisaría de San Isidro para interponer una denuncia en su contra. Según el parte policial leído por Magaly Medina, el boxeador asegura haber sido víctima de agresión y detalla que recibió puñetes, arañazos y más.

“El 7 de diciembre a las 14 horas habría sido agredido física y psicológicamente por su exconviviente Samantha Batallanos en el interior de un taxi. Ella le habría dado un puñete en el pómulo izquierdo, le araña ambas caras y cuello. Además, le dio una patada en la nariz y boca”, leyó Magaly Medina.

También puedes leer: Flavia Laos envía dulce mensaje a Mafer, hermana de Patricio Parodi, por su boda: “Felicitaciones, bebé”

Además, el boxeador asegura sentirse afectado emocionalmente por todo lo sucedido. Incluso, sorprendió al declarar que no sería la primera vez que sería víctima de la agresión de Samantha Batallanos.

“No puede brindar el número del vehículo porque ella (Samantha) pidió el taxi por aplicativo. Ella se bajó en Canadá y hasta ahora no la ha vuelto a ver. (…) es la primera vez que denuncia, pero ella lo ha agredido físicamente con arañones, mordeduras y golpes en anteriores oportunidades. También dice que todo esto lo ha afectado emocionalmente”, agregó Magaly Medina.

Pronunciamiento de la modelo

Minutos antes de conocerse la denuncia de Jonathan Maicelo en contra de Samantha Batallanos, la modelo decidió pronunciarse en redes sociales. La ex Miss Grand recalcó que su relación con el boxeador no va más y señaló que se mantendrá firme en su decisión.

“El pasado jueves 7 de diciembre fui agredida física y psicológicamente por parte de mi expareja Jonathan Maicelo. El mismo día me dirigí a la comisaría de San Isidro a realizar la denuncia por maltrato físico y psicológico. No permitiré ningún tipo de agresión de parte del señor. Comentar que mi relación terminó rotundamente y no daré paso atrás a mi decisión”, se lee en la primera parte del comunicado de Samantha Batallanos.

Además, señala que, tras la agresión sufrida por Jonathan Maicelo, se encuentra sumamente afectada y se mostró agradecida por las muestras de cariño que ha recibido.

“En este momento me encuentro mal emocionalmente por todo lo ocurrido. Agradezco a los medios de prensa y seguidores por su preocupación y gran apoyo”, señaló la modelo en su comunicado.