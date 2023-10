¡De no creerlo! Paolo Hurtado toma radical decisión tras confesiones de Jossmery Toledo sobre su romance

¡Insólito! Paolo Hurtado volvió al “ojo de la tormenta” tras sus recientes declaraciones, donde acusó a Jossmery Toledo de haberle hecho brujería. Tras ello, la expolicía le respondió mediante redes sociales y a través de “Peluchín”, se conocieron detalles inéditos de su relación. Luego de las “explosivas” confesiones de Jossmery, el “Caballito” tomó una radical decisión que sorprendió a más de uno.

También puedes leer: ¡LO VUELVE A HACER! “Esto es Guerra” se copia de “El gran chef famosos” y anuncia secuencia de cocina

Paolo Hurtado y su inesperada acción

¿El tiro le salió por la culata? Paolo Hurtado vuelve a las portadas de los medios de espectáculos tras haber asegurado que le fue infiel a su esposa Rosa Fuentes, ya que Jossmery Toledo le habría hecho brujería.

Esto ocasionó que la expolicía le confiese más de una verdad reveladora a Rodrigo González, “Peluchín”, quien no tuvo reparos en dar a conocer todo con lujo de detalles. Según el presentador de televisión, Jossmery Toledo le confesó varias cosas, entre ellas que Paolo Hurtado quería tener un hijo con ella.

Las explosivas confesiones de Jossmery Toledo ocasionaron toda una avalancha de críticas en contra de Paolo Hurtado. Diversos usuarios en redes sociales se burlaron del futbolista de Cienciano del Cusco y otros lo insultaban, por lo que el “Caballito” tomó una radical decisión.

También puedes leer: ¡No puede ser! Edison Flores y el controversial mensaje sobre presunta infidelidad a su esposa Ana Siucho

Según se pudo conocer, Paolo Hurtado eliminó su cuenta de Instagram. Su cuenta “paolohurtado16” no figura más en la mencionada red social, sorprendiendo a más de uno.

«Esta página no está disponible. Es posible que el enlace que seleccionaste no funcione o que se haya eliminado la página. Volver a Instagram», se pudo leer en Instagram.

¿“Caballito” embrujado?

La noche del jueves, “Amor y Fuego” mostraba un avance de su programa del viernes con unas sorpresivas declaraciones de Paolo Hurtado. El futbolista de Cienciano afirmaba que le fue infiel a Rosa Fuentes, su esposa, con Jossmery Toledo porque había sido víctima de brujería.

“Después que pasó el problema la segunda vez (el ampay con Jossmery Toledo) yo fui para que me limpien. A mí me habían ampayado, yo estaba loco. Me habían hecho brujería”, reveló Paolo Hurtado en una conversación con una mujer en la clínica donde dio a luz Rosa Fuentes.

Rápidamente los usuarios en redes no tardaron en reaccionar y decirle un sinfín de cosas a Paolo Hurtado. Muchos lo tomaron de manera jocosa, mientras que otros cuestionaron la “frescura” del “Caballito” para no asumir su error.

“Ahora se llama brujería”, “bueeena, yo no fui infiel, me hicieron brujería”, “jajaja ni que fueras la gran cosa”, “que sinvergüenza que eres”, “el hombre cuando no admite su culpa”, “ojalá no te perdonen nunca”, señalaron en redes sociales.