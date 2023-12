¡De nunca acabar! Pilar Gasca arremete contra Milena Zárate en redes sociales: «Prostitut* de 50 soles»

¡No se guardó nada! Pilar Gasca utilizó sus redes sociales para lanzar contundentes críticas contra la colombiana Milena Zárate. De esta manera, la pelea entre ambas pareciera no tener un final. En esta ocasión, Milena Zárate estuvo en una entrevista para «Café con la Chevez» en donde habló su pasado. Esto habría ocasionado el enojo de la infuencer Gasca, quien lanzó fuertes insultos contra la empresario colombiana. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Pilar Gasca arremete contra Milena Zárate

Por medio de sus redes sociales, la influencer Pilar Gasca soltó todo su odio contra la colombiana Milena Zárate. Este problema, que ya tiene varios meses, parece que continúa empeorando, pues los insultos cada vez son más fuertes. Incluso, la modelo tendría una cuenta de Instagram de respaldo en donde continua con los ataque en contra de Milena. Sin embargo, los comentarios en cuestión se encuentran en su cuenta de Instagram oficial. En tal sentido, ella ha tildado a la empresaria de «estiércol» y «prostituta».

La que está “tranquila” es la Pilar Gasca. Le dice a Milena Zárate que es una “prostituta de 50 soles”, “vómito de diablo” y que “renueve sus tet*s”. Esta guerra no tiene cuando acabar 👇🏼 pic.twitter.com/BeBbVcJAMh — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) December 5, 2023

“Sabes qué eres tú Milena Zárate de 46 años? Un estiércol de ser humano porque tu sana destruiste a toda tu familia por tu mina de oro. Ni el infierno te van a recibir, me dijiste alcoholica y drogadicta, ahora yo te digo prostituta de 50 soles. Hablas de la famila cuando eres vómito de diablo”, sostuvo en una de sus historias. Cabe resaltar que la modelo Pilar Gasca lanzó muchas más críticas fuertes contra la empresaria colombiana.

¿Qué respondió Milena Zárate?

Tras los fuertes mensajes de Pilar Gasca contra Milena, la colombiana tampoco se quedó callada. No obstante, a diferencia de la influencer, la empresario solo dedicó una historia en sus redes sociales para referirse a la modelo. En ese sentido, los internautas también se han pronunciado al respecto señalando que este problema no tiene cuando acabar, pues desde hace meses los insultos entre ambas no han cesado.

«Acabo de recibir esto de una seguidora. Bueno, yo puedo hacer mil videos con el animal que se me antoje. La que se sienta aludida, pues que pena. Si ella se cree chancha, animal o lo que quiera, es su problema. Pero…esto es una amenaza directa con mi cara. Queda aquí y en las autoridades registrado», sostuvo Milena Zárate en respuesta a una de las historias en donde Pilar Gasca señaló lo siguiente: «Sigue jodiendo que te tengo unas ganas».