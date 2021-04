¡De terror! Enfermera vacunó a abuelito con aguja usada 10 veces

Compartir Facebook

Indignación en Brasil. Una enfermera vacunó a un abuelito en el país vecino y luego confesó que la aguja que utilizó había sido previamente utilizada unas 10 veces.

En las imágenes se ve cómo es que la señora, parte del persona de salud, revela que son las propias autoridades quienes no permiten estar cambiando de aguja al momento de inmunizar.

«Esta aguja hace diez agujeros, ¿entiendes?», comenta la auxiliar de enfermería, mientras hinca repetidas veces la jeringa en un frasco.

«¿Por qué?», se le escucha más adelante a otra persona.

«Es la norma aquí, no podemos estar cambiando de aguja», repitió la enfermera

Se sabe que el video es original y fue corroborado por la alcaldía de Altamira, al portal UOL.

Por otro lado, las autoridades del municipio de Pará, al norte del país, negaron que la profesional utilizase la misma aguja para vacunar.

De acuerdo a la explicación, la mujer técnico de enfermería -cuya identidad no fue revelada- habría sido «acorralada por las preguntas» que le hicieron. Y que por error, «pasó información de que no procedió y que no hizo nada». Además, mencionan «un fallo en la comunicación».

