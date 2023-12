¡De terror! Samantha Batallanos relata el vía crucis que vivió con Jonathan Maicelo (VIDEO)

¡Sobrepasó todos los límites! Samantha Batallanos y Jonathan Maicelo vienen siendo el centro de las noticias de espectáculos tras las denuncias de agresión que ambos se han hecho. La modelo detalló para “Magaly Tv, La Firme” el vía crucis que vivió con el boxeador y reveló todos los minutos de terror que vivió el día de la agresión.

Samantha Batallanos detalla agresión

Todo habría empezado, ya que Samantha Batallanos, no accedió a ayudar a Jonathan Maicelo con unas fotos para su negocio. Como por arte de magia, la modelo alcanzó a grabar el momento y se puede ver al boxeador iracundo e insultando a la ex Miss Grand.

“Te pedí un favor y no me hiciste caso. Te escribí varias veces. Me llega al pin** (su sesión de fotos). Vamos igual ya te dije, yo me pongo a un costado”. Samantha le pidió que la deje ir solo, pero esto enfureció al boxeador. “Me llega al pin**, tú la cag**. Tuve que llamarte, ¿para que te tengo que llamar si te estoy escribiendo?”, agregó furioso Maicelo.

Según el reporte de “Magaly Tv, La Firme”, aproximadamente a las 5:40 de la mañana del 8 de diciembre, Samantha Batallanos se acercó a la comisaría de San Isidro, donde decidió poner la denuncia contra Jonathan Maicelo. La modelo no escatimó en detalles y decidió contarlo todo.

“Agarra el taxi (Jonathan Maicelo), la puerta del taxi, viene agresivamente , porque él ya estaba bien furioso. Me comienza a lastimar el brazo, me mete a empujones al carro y se mete él también y yo me quedo así (sorprendida)”, relató en un primer momento.

Asimismo, señaló que Jonathan Maicelo la empezó a insultar, pero ahí no quedó todo. “Me agarra los pelos y comienza a forcejear, a jalarme los pelos horrible. Me hizo una herida y el taxista como si nada estuviese pasando”, detalló Samantha Batallanos.

Pronunciamiento en redes sociales

Por increíble que parezca, el boxeador decidió poner una denuncia hace unas horas en la comisaría de San Isidro contra Samantha Batallanos por agresión. Sin embargo, minutos antes de conocerse la denuncia de Jonathan Maicelo en contra de Samantha Batallanos, la modelo decidió pronunciarse en redes sociales. La ex Miss Grand recalcó que su relación con el boxeador no va más y señaló que se mantendrá firme en su decisión.

“El pasado jueves 7 de diciembre fui agredida física y psicológicamente por parte de mi expareja Jonathan Maicelo. El mismo día me dirigí a la comisaría de San Isidro a realizar la denuncia por maltrato físico y psicológico. No permitiré ningún tipo de agresión de parte del señor. Comentar que mi relación terminó rotundamente y no daré paso atrás a mi decisión”, se lee en la primera parte del comunicado de Samantha Batallanos.

Además, señala que, tras la agresión sufrida por Jonathan Maicelo, se encuentra sumamente afectada y se mostró agradecida por las muestras de cariño que ha recibido.

“En este momento me encuentro mal emocionalmente por todo lo ocurrido. Agradezco a los medios de prensa y seguidores por su preocupación y gran apoyo”, señaló la modelo en su comunicado.