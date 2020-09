¡De terror! Sujeto adoptaba a perros para dárselos de comer a sus víboras

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Indignante. A través de redes sociales, decenas de usuarios han denunciado a un hombre de Aguascalientes (México) que adopta perros muy pequeños y estos desaparecen a los pocos días. Según los reportes, se llama Kevin Peralta de la Torre, y habría acogido en un período de cuatro meses a más de 11 crías de las que se desconoce su paradero.

En una publicación de Facebook, la cuenta The Pandu compartió los mensajes de varias familias que entregaron los cachorros en adopción a Kevin Peralta. Cuando intentaron contactar con él para hacer un seguimiento, se dieron cuenta de que les había bloqueado en Facebook y Whatsapp.

MIRA TAMBIÉN: ¡Indignante! asesinan a adolescente durante su fiesta de 15 años

“Hola a todos. Yo le di dos perritos hace 22 días, e igualmente me bloqueó. Al ver las publicaciones me desbloquea y me dice que los perritos que le di están con la hija que tiene con su ex esposa. Según él, el fin de semana me va a mandar fotos de los perritos. Yo apoyo en lo que quieran hacer para saber qué pasó con tanto perrito que se le ha dado”, denunció en Facebook la internauta Claudia Galleta Castillo.

LOS CONTACTABA POR REDES SOCIALES

A través de redes sociales, Kevin Peralta escribía a usuarios que estuvieran dando cachorros en adopción, y acordaba con ellos la entrega. Después de hacerse con las mascotas, rompía todo contacto con la persona que se las había entregado. Y un poco más tarde, el animal desaparecía.

HACEN ADVERTENCIA PARA MALTRATADOR DE ANIMALES

“Este sujeto y su pareja solicitan perros pequeños para dárselos de comer a sus víboras. Ya borró su Facebook y bloqueó el celular de las personas que le donamos algún cachorro es necesario que si lo ubicas lo denuncies a las autoridades. No es posible que siga alimentando a sus víboras con los cachorros que le dan en donación y de buena manera, supuesto de que los va a cuidar en su criadero. Denúncialo”, escribió en Facebook The Pandu, que compartió también una recopilación de imágenes, mensajes, y comentarios de familias afectadas.

De cualquier forma, ahora Peralta se encuentra desaparecido, y no consiguen localizarlo. A través de redes, circulan las fotografías de los cachorros. Pensar lo que les pudo haber ocurrido ha consternado a numerosos usuarios, que exigen justicia.

PUEDES VER TAMBIÉN: Hombre se disfraza de Batman y sale a las calles a regalar comida