“Debe estar atravesando por un momento terrible”, dijo Magaly sobre Érika Villalobos

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Magaly Medina habló nuevamente sobre la situación de Érika Villalobos tras haber hecho público la infidelidad de su aún esposo Aldo Miyashiro en donde se le vio en apasionados besos con su ex reportera Fiorella Retiz.

La conductora habló sobre la reciente aparición de Érika en medios tras las imágenes del ampay y aplaudió la actitud que trata de conservar y seguir manteniéndose tranquila frente a un difícil episodio que le está tocando vivir.

La popular ‘Urraca’ empezó comentando su reciente aparición en el escenario con motivo de su próxima obra teatral, además que se lució cantando el tema de «Este amor es del pasado».

«‘Algo que no tenía se me ha ido’, no podía ser más puntual la letra de esa canción que ellos dicen que la escogieron porque era un tema que cantaron en el 2008 en el musical de ‘Don Quijote de la mancha’, pero no deja de ser muy oportuna la frase que escogió de esa canción, comenzó diciendo la periodista.

«Algo que no tenía se me ha ido, o sea, ella (Érika Villalobos) está diciendo que ya no tenía a Miyashiro. Cuando se te va algo que no tenías, yo creo que le dolor no es tan fuerte tampoco», continuó diciendo.

Además, la conductora reveló que ve a Érika un poco desanimada y cabizbaja pues sobrellevar la presión de los medios le está resultando muy difícil.

«Si se la ve cabizbaja, digamos, no se la ve iluminada, no se la ve con brillos en los ojos, se la ve pensativa, debe estar atravesando por momentos terribles (…) es una mujer que acaba de atravesar un golpe terrible, la decepción y la vergüenza pública», acotó.

Érika Villalobos vuelve al teatro para presentar obra musical

Érika Villalobos regresará al teatro con la obra “Todos vuelven, un musical para el reencuentro”, demostrando su fortaleza y profesionalismo pese al ampay que protagonizó su esposo Aldo Miyashiro con la exreportera Fiorella Retiz.

Se supo que la actriz debutará en el Teatro Nacional desde este miércoles 11 de mayo hasta el domingo 3 de julio.

La acompañarán grandes actores como Emilia Drago, Miguel Álvarez, Sandra Muente, Miluska Eskenazi, Alfredo Valente, Edwin Vásquez, Andrés Salas, Gustavo Mayer y Mónica Dueñas.

Mira también: “Estamos saliendo”: Diego Rodríguez confirma romance con ex de Sergio Peña

Como se recuerda, su esposo Aldo Miyashiro fue ampayado con la exreportera Fiorella Retiz besándose en el departamento del conductor deportivo, Óscar del Portal. Ante esta dolorosa situación, la actriz no se ha pronunciado hasta el momento.