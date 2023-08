“Debería estar en la cárcel”: Eyal Berkover, exchico reality, hace graves acusaciones contra André Castañeda

¡Continúa la bronca! Pasando por Combate y Esto es Guerra, Eyal Berkover hizo su carrera televisiva en la farándula “lorcha”. Su nombre había quedado en el olvido, hasta que hace unos días decidió salir y hacer graves acusaciones contra Alfredo Benavides. Por si eso no bastara, ahora decidió arremeter contra André Castañeda, su excompañero en el reality pionero de la televisión peruana.

También puedes leer: ¡Enorme gesto! Ignacio Baladán cocina arroz con pollo a pequeños de un asentamiento humano por el “Día del Niño”

Eyal Berkover enfila baterías contra André Castañeda

El exintegrante del equipo verde de Combate ha vuelto a dar que hablar en Perú. Sin pruenas, acusó en primer lugar a Alfredo Benavides de organizar fiestas con menores de edad y también involucró a André Castañeda.

El “Dragón” declaró para un medio local que el israelí estaría “ardido” porque lo expulsaron del país y ante esto, Eyal Berkover decidió contestar vía Twitter. En comunicación con el mismo usuario donde hizo su denuncia contra Alfredo Benavides, el israelí tuvo fuertes acusaciones contra André Castañeda.

“No puedo etiquetar al cobarde y picón de André Castañeda. Todavía se avergüenza porque su mujer me prefirió a mí”, empezó diciendo Eyal Berkover.

Eyal sigue!

Ahora acusa a André Castañeda!

Fuertes declaraciones! pic.twitter.com/Vqp1B82rAb — Pajita (@MeDicenPajita) August 20, 2023

Asimismo, el israelí le lanzó una dura advertencia al excombatiente. Eyal aseguró que André Castañeda sería un “pedófilo” y por ello debería estar tras las rejas.

“Puedes decirle que mejor se calle la boca si no quiere estar atrás de la jaula, en la cárcel, por ser pedófilo y abusar de niñas inocentes”, finalizó el modelo.

Contra Alfredo Benavides

Mediante redes sociales, Eyal Berkover soltó una verdadera “bomba” sobre Alfredo Benavides. Todo empezó cuando un usuario en Twitter se pronunció respecto a los cruces de palabras entre el cómico y Gabriela Serpa. Este comentario fue aprovechado por Eyal Berkover, quien “disparó” contra Alfredo Benavides, dejando mal parado al cómico y a André Castañeda, ex integrante de Combate.

También puedes leer: ¿Con «ayudín»? Gabriela Serpa revela detalle insólito sobre su vida sexual (VIDEO)

“Es un pedófilo, hacia fiestas con chicas menores de edad, André Castañeda y gente de “Bienvenida la Tarde”. Lo digo porque me invitaron cuando era “amigo” de ellos. Un asco, fiestas con muchas drogas y muchos tragos. No sé todavía cómo no tiene denuncias. Quizás pagaron coimas”, refirió en un primer momento Eyal Berkover.

Ante las serias acusaciones, el usuario en Twitter @MeDicenPajita quiso que el exchico reality mostrara alguna prueba de lo que había afirmado. Sin embargo, Eyal se excusó y mencionó que no tenía pruebas a la mano, pero aseguró que las buscaría.

“Fue en el 2015, hace más de 8 años. Cambie cómo 5 celulares en estos años, pero voy a buscar quizás esta en mi iCloud. Es más, había un grupo con varias personas de Combate, Esto es Guerra y Bienvenida. Seguro alguien de ahí tienen los chats”, agregó.