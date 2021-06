“Debería llamarse ‘Reinas del Chongo’”, arremete Magaly contra elenco de Gisela

Compartir Facebook

Fiel a su estilo Magaly Medina se burló del nuevo programa líder de los sábados ‘Reinas del show’, estrenado por todo el alto el último sábado 26 de junio.

La conductora de espectáculos comentó que el nuevo programa de la popular ‘Gise’ se parece a un antiguo segmento que hacia ella a modo de parodia sobre ‘El Gran Show’.

“Este sábado Gisela empezó una nueva temporada de ‘Reinas del show’, pero a mí me recordó cuando en alguna época ella hacía su programa ‘El Gran Show’, y nosotros hacíamos, para burlarnos de ella, “El gran Chongo’…Ahora, los personajes que ella convoca parecen una parodia, son personajes ‘payasescos’ la mayoría de ellos”, dijo la popular ‘Urraca’.

“Que yo sepa, bailarinas ahí no hay, puro chongo. Debería llamarse ‘Reinas del Chongo’. Parece mi parodia… Lo que ahora están apostando no es por una TV blanca, no, sino por la bronca, la polémica”, agregó.

Seguidamente cuestionó por qué en las últimas convocatorias hace el llamado de personajes polémicos de la farándula.

“¿Por qué creen que invita a Paula Manzanal? Porque las embajadores están dando la hora. Por supuesto, son mi producto que yo exporto, creación de este programa que exportamos al resto… Ahí, chongo hay asegurado, baile no lo sé”, concluyó Medina.

Magaly muestra la dura rutina de ejercicios que realiza junto a su notario Alfredo Zambrano

Está ‘on fire’. La conductora de espectáculos Magaly Medina demostró una vez más, a través de un video que colgó en Instagram, que el cuerpo que luce es gracias a una ardua rutina de entrenamiento.

Más que motivada luego de retomar su relación con el notario Alfredo Zambrano, la ‘Urraca’ prepara a diario su rutina de entrenamientos para tonificar sus brazos y piernas. Lo más romántico es que lo hace junto a su amado esposo, quien también se esfuerza por estar a la altura y lucir guapo.

A través de sus historias de Instagram, la popular ‘Urraca’ no pierde tiempo y como es costumbre en sus mañanas se ejercita para mantenerse regia. En esta oportunidad, mostró los ejercicios de brazo que realiza su esposo, pero en una parte del video también se muestra ejercitándose.

