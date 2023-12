¡Decídete pues! Josi Martínez revela que Giacomo Bocchio no fue homofóbico con él: “Nunca lo dije”

¿Total? Josi Martínez fue la gran revelación de la tercera temporada de “El gran chef famosos”. El influencer empezó siendo uno de los más criticados, sin embargo, conforme pasaban los programas, se ganó el cariño del público del programa. Su eliminación fue algo abrupta, ya que tras dejar el reality, reveló que sufrió malos tratos por parte de Giacomo Bocchio y lo acusó de ser homofóbico y transfóbico. Pero, ahora, al parecer, se retracta y señala que nunca acusó de esa manera al chef.

¿Josi Martínez se retracta tras acusaciones contra Giacomo Bocchio?

Uno de los influencers más conocidos en el espectáculo nacional es Josi Martínez. Al ser un personaje mediático en redes sociales, la producción de “El gran chef famosos” lo convocó para la tercera temporada y las críticas no se hicieron esperar.

Sin embargo, con el pasar de los programas, el influencer se hizo querer por el público, pero su salida quedó “manchada” tras las acusaciones que tuvo contra Giacomo Bocchio. Han pasado algunos meses y ahora, Josi Martínez, indica que sus palabras fueron maliterpretadas.

“Yo fui parte de El Gran Chef y pasó un tema que lo salí a hablar, porque sentí que era necesario. Yo nunca dije que él fue homofóbico conmigo directamente, porque él no me trató mal por mi orientación sexual”, indicó Josi Martínez

“Tuvimos un altercado, pero supongo que no habrá sido por eso. Yo después me di cuenta que él era homofóbico y transfóbico porque justo cuando lo publiqué, mis seguidores me mandaron capturas de sus historias destacadas. Ahí él habla del tema de que las chicas trans no pueden ser mujeres y cosas así. A mí eso me pareció un comentario transfóbico”, acotó Josi Martínez.

¿Quiere volver?

Hace unos días, en otra entrevista, Josi Martínez reveló que había dejado atrás su polémica con Giacomo Bocchio. El influencer también señaló que no tendría problemas en volver a “El gran chef famosos”, en esta nueva temporada “La Revancha”.

«Es un problema que paso, ya quedó atrás. No es una persona que voy a odiar toda mi vida, simplemente es un problema que pasó que pude tener con una persona y ya”, reveló Josi.

«Yo volvería, pero me parece un programa muy chévere», al respecto se le consultó si en caso se cruce con Giacomo Bocchio lo saludaría: «No lo saludaría porque no es mi amigo, pero normal», finalizó Josi Martínez.