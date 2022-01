“Declarar la emergencia no sirve para nada” informó Remigio Hernani

Compartir Facebook

Con todo. Al día siguiente que el Ejecutivo aprobó la declatoria de emergencia para Lima Metropolitana y el Callao por 45 días, el general en retiro de la Policia Nacional, Remigio Hernani, cuestionó esta medida, y lanzó duras críticas contra el Ministro del Interior, Avelino Guillén y el comandante general de la PNP, Javier Gallardo.

En entrevista en Exitosa, calificó a los dos mencionados personajes como “ineptos”, al no contar con conocimientos y experiencia, que permita lograr un manejo eficiente en la lucha contra la delincuencia, cuyo aumento en el país es incontrolable.

“NO SABE NADA DE SEGURIDAD”

“Si el ministro del Interior tuviera experiencia, otro sería el mecanismo para combatir la delincuencia” dijo, tras indicar que en el caso del actual comandante general de la PNP, “se dedicó a cuidar carreteras, no sabe nada de seguridad, en absoluto”, enfatizó.

“Es un tipo totalmente inepto”, precisó en relación a Gallardo “y el ministro es otro”, agregó al referirse a Avelino Guillén. “Consecuentemente, la inseguridad va a seguir aumentando cada vez más”, acotó Remigio.

Para el general (r) Hernani, la presencia del personal de las FFAA en las calles, no es disuasivo. “Ellos creen que los ladrones son tontos. Acaso se puede copar todas las calles del Perú todo el día, esa no es la solución, se maltrata a los militares que no están formados para este tipo de trabajo”, finazó.