¡Definido! Alianza Lima contratará a entrenador campeón de Sudamericana tras salida de Chicho Salas

¡Adiós, Chicho! La interna de Alianza Lima es distinta a la de hace unos meses. Una supuesta mala relación entre Chicho Salas y el plantel, sumado a la eliminación de la Copa Libertadores y el mal presente del club en la Liga 1 habrían derivado en la salida del entrenador aliancista. Por ello, y sin perder el tiempo, Alianza Lima prepararía el gran golpe en el mercado de fichajes y estarían pensando en contratar a un entrenador campeón de la Copa Sudamericana para que tome las riendas de la institución.

Un entrenador campeón para otro campeón

Tras una sumatoria de malos resultados, así como una presunta mala relación con el plantel, los directivos decidieron la salida de Chicho Salas de Alianza Lima. Por ello, en las últimas horas, diversos nombres de entrenadores se han barajado para asumir las riendas del club blanquiazul.

Según información de diversos periodistas deportivos, el nuevo entrenador de Alianza Lima debe cumplir ciertos requisitos. Para los dirigentes íntimos, Chicho Salas había conseguido los resultados esperados, pero no convencía la idea de juego y la imagen dejada a nivel internacional.

Uno de los nombres que tomó fuerza fue Ricardo Gareca. En su momento se habló del interés del Fondo Blanquiazul por contactarlo, pero todo habría quedado en nada debido a que el “Tigre” no quería negociar mientras Chicho Salas siga en el cargo.

Gustavo Alfaro también se sumó a la lista de candidatos, sin embargo, según información extraoficial, su entorno habría descartado por completo su llegada a Alianza Lima. Todo haría indicar que el destino del exentrenador de Ecuador en el mundial Qatar 2022 será Emiratos Árabes.

Reduciéndose las opciones, Ariel Holan, entrenador argentino de 62 años, es del agrado de los directivos y toma fuerza para ponerse el buzo blanquiazul. Entre sus palmares está el haber obtenido la Copa Sudamericana con Independiente de Argentina el 2017, además de ser campeón del torneo chileno con Universidad Católica el 2020.

¿Quién es Ariel Holan?

El estratega argentino nacido en Buenos Aires, Argentina, ha dirigido en diversos países, tales como México, Chile, Brasil, Argentina. Sus logros máximos son el título del campeonato chileno con U Católica, así como la Copa Sudamericana 2017 dirigiendo a Independiente.

Curiosamente, en aquel año, Independiente de Ariel Holan jugó la primera ronda de la Copa Sudamericana con Alianza Lima. En el duelo de ida jugado en Argentina, los íntimos consiguieron un empate sin goles y en la definición en Matute, Alianza Lima perdía por la mínima diferencia, quedando eliminado del torneo.

En aquella oportunidad, Ariel Holan tuvo palabras de elogio para toda la hinchada de Alianza Lima. Destacó el buen comportamiento que tuvieron, así como toda la energía puesta en la caldera de Matute.

“Agradecer a la directiva por el recibimiento, no es común esto en una clase de partido internacional. De igual manera al público, han alentado desde que nosotros (Independiente) hemos entrado al estadio. No es común esto, han dado un ejemplo de deportividad enorme y a mí me sorprende, por eso lo quiero destacar”, indicó en su momento el entrenador.

Ya que hablan de Ariel Holan y @ClubALoficial , les dejo un video del 2017.

Ya que hablan de Ariel Holan y @ClubALoficial , les dejo un video del 2017.

Ahora, todo apunta a que vivirá en carne propia el aliento de todo el Comando Sur y la hinchada de Alianza Lima en general. Solo sería cuestión de horas para que se haga oficial su arribo al bicampeón del fútbol peruano.