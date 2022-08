Dejó su trabajo de call center para facturar 60 mil dólares mensuales en Onlyfans

Compartir Facebook

Jesse Switch, de 33 años, trabajaba como cobradora de deudas en un call center en Alberta, Canadá, pero para barajear sus gastos y ganar dinero extra incluso llegó a trabajar pintando casas antes de que su vida tomara un giro rotundo gracias a Onlyfans, y como ya le ha sucedido a muchas otras personas, aparentemente.

Jesse ganaba alrededor de dos mil dólares al mes antes de impuestos y llegó a vivir en el sótano de su madre cuando tenía 26 años. “En un momento me encontré viviendo en un departamento improvisado sin calefacción. En el invierno me sentaba acurrucada alrededor de un pequeño calentador tratando de no morirme de frío”, relató de acuerdo con el periódico británico Mirror.

Le ayuda el físico

Pero la vida de Jesse, que también trabajó como en un puesto minorista en una tienda de ropa e incluso en un almacén de cajas de mudanzas, cambió por completo cuando se unió a OnlyFans en 2020 y a los fanáticos “les encantó mi físico extra large y senos enorme”, como aseguró, “pero también elogian mi naturaleza de mente abierta y la fuerte conexión que creo con ellos”, platicó.

Para uno de sus videos, por ejemplo, Jesse compró una figura de un hombre de menos de una pulgada de alto que fingió tragarse, pero su ingenio la ha llevado más allá y ha creado una especie de efectos visuales para cumplir las fantasías de sus seguidores. “Ciertamente tengo las curvas para poder meter una cámara completa en mi escote o mi trasero, así que ese es otro aspecto de la fantasía que realmente puedo traer a la vida”, contó.

Gracias a OnlyFans, Jesse dice que ahora gana de 60 mil dólares mensuales, alrededor de un millón 200 mil pesos, pero eso sí, afirma que sigue viviendo de forma modesta.

