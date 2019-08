Del Solar da duro a ‘Mechita’ por irse de PPK

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, afirmó que no están contentos con la incorporación de la congresista Yesenia Ponce a la bancada de Peruanos por el Kambio (PPK).

“Nosotros como Gobierno no estamos contentos con la decisión de la bancada de incorporar a la señora (Yesenia) Ponce. Puedo garantizar que esa indicación no ha salido de Palacio de Gobierno y no estamos contentos, ni respaldamos esa decisión”, expresó.

CUESTIONA A LEGISLADORES

El premier indicó que Ponce no es consistente con las posiciones del gobierno, por lo que considera que su integración a la bancada oficialista es “una decisión desesperada”.

“Creemos que se trata de una decisión desesperada de una bancada como consecuencia de una renuncia que tenemos que leer como articulada entre los tres congresistas, también incluyendo a la vicepresidenta (Mercedes Araoz), faltando minutos para dejar sin bancada al gobierno”, precisó.

LE JALA OREJAS

Sostuvo que le llamó la atención que la decisión de Aráoz, Bruce y Choquehuanca se tomara en ese momento. Además señaló que esta decisión le sorprendió, pues la bancada había considerado a Mercedes Aráoz para liderar la Comisión de Economía del Congreso.

“La vicepresidenta sabe lo valorada que es, especialmente en su capacidad en el ámbito económico, porque queríamos que estuviera a la cabeza de la Comisión de Economía, porque ella ha sido ministra de esa cartera”, expresó.

“¿Qué hubiera pasado si la vicepresidenta estaba en la Comisión de Economía? ¿Habría renunciado a la bancada por elementos antidemocráticos? Me parece que no”, agregó.

AFECTA AL GOBIERNO

Confesó que la renuncia de los legisladores antes mencionados tiene un impacto en el Gobierno.

“Dejarlo sin bancada en un contexto en el que la nueva Mesa Directiva ha decidido tener como vocera a alguien que ha tenido comentarios ofensivos contra el presidente y ha pedido que dé un paso al costado, es algo absolutamente irresponsable”, manifestó.

EL DATO

Del Solar dijo que la economía del país no está paralizada. “Es importante que veamos las cifras”, declaró. Dijo que el mundo entero vive una seria desaceleración “y nosotros no somos ajenos a esa situación global”, añadió.