Delincuente es detenido por la policía y al ser atrapado llora por su mamá

El ladrón fue encontrado sin mascarilla y tosió cerca a los agentes dentro del patrullero para que lo liberen, al ser atrapado lloró por su mamá.

Efectivos de la PNP lograron capturar a Kukin, un delincuente que minutos antes golpeó a una mujer para robarle la cartera. Esto ocurrió en el Cercado de Lima.

“Violentamente la aborda, la agrede y le arrebata su cartera y como la señora no quería soltarla, él la arroja al piso propinándole golpes” expresó el coronel PNP Freddy Velásquez.

“Me agarró, me quitó la cartera, me golpeó y también me jaló de los pelos”, mencionó la víctima que fue encontrada con dolor de estómago tras ser agredida por el ladrón, quien al verse acorralado por la policía se puso a llorar, llamando a su mamá para que lo rescate.

El delincuente fue identificado como Carlos Javier Flores Barabarán de37 años, el cual estaba siendo perseguido por los integrantes del Grupo Terna.

“Kukin” ya ha tenido varias intervenciones por la comisión de hechos similares, en especial contra el patrimonio e incluso ha estado en el Penal de San Juan de Lurigancho.

Tras la captura, el malhechor tosió en frente de la policía para que ellos puedan soltarlo.

“Tenemos que constatar si tiene el virus porque es un agravantes, lo está difundiendo al no usar mascarilla”

