Delincuente ofuscado denunciará a agraviado por “difamación”

Indignante. Un delincuente que atraparon en pleno acto delictivo dejó en claro que demandará al agraviado por “difamación”, ya que no usó un cuchillo para robar el teléfono como mencionó la víctima.

El sujeto identificado como Carlos Esteban Espinoza Campos, alias “Gato Negro”, fue capturado por agentes del Grupo Terna, tras arrancharle un celular en pleno tráfico entre las calles Huamanga y Mariano Aragonés en la avenida México, La Victoria.

En las cámaras de seguridad, se observa al delincuente acercándose a la ventana de un taxi. Acto seguido, “Gato Negro” mete la mano al vehículo para quedarse con el teléfono. Ya con el ‘botín’, comenzó a huir. Sin embargo, agentes del Grupo Terna estaban haciéndole seguimiento y lo redujeron.

Los oficiales lo derribaron y, una vez en el suelo, lo enmarrocaron para llevarlo a la comisaría más cercana. Al ser consultado por los Policías sobre el arma blanca que habría usado para robar, el delincuente negó esa versión y dejó en claro que demandaría a la víctima por difamación.

“Señor oficial, el agraviado puede decir muchas cosas en el momento que le he arrebatado su ‘fono’. Pero yo lo único que he hecho es quitarle su celular de la mano. No ha salido ni un cuchillo. Así como él me va a denunciar por haberle quitado su celular, yo lo voy a denunciar por difamación”, mencionó el delincuente.

Los integrantes del Grupo Terna encontraron entre sus pertenencias un machete y el teléfono celular de la agraviada. La victima logró recuperar su teléfono, pero, igualmente, denunciará a “Gato Negro”.

