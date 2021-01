Delincuente roba un teléfono y rompe en llanto al ser capturado

Compartir Facebook

Indignante. Un delincuente se puso a llorar como un niño, después de ser capturado por la Policía Nacional, ya que le había arranchado el teléfono celular a una joven de 30 años en el transporte público.

Según contó la propia víctima, ella tenía su móvil en la mano. Cuando subió al carro, el sujeto comenzó a golpearla en la mano para quitarle el teléfono. Al conseguirlo, salió corriendo con su botín. La mujer bajó del transporte y trató de perseguirlo.

“Ese ladrón subió y me comenzó a dar golpes en mis brazos. Me arrancó el celular y bajó. Me quedé parada, pero mi reacción fue bajar detrás de él e iniciar a gritar”, mencionó la agraviada.

Afortunadamente, personal del Serenazgo de Surco y vecinos que estaban por la zona actuaron de inmediato y redujeron al delincuente. El malhechor se había cambiado de polo para evitar ser reconocido, pero no tuvo éxito.

Al ser subido al patrullero para ser trasladado a la comisaría de Surco, el delincuente no le quedó más remedio que ponerse a llorar. El criminal contó entre lágrimas que estaba triste por su madre.

El sujeto fue llevado a la dependencia policial para realizarle las diligencias correspondientes, pues será denunciado por robo.

