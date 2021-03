Delincuente se arrodilló ante la policía para evitar detención

Compartir Facebook

Increíble. Arrepentido de su actuar, un delincuente no tuvo mejor idea que ponerse de rodillas frente a la autoridad para pedirle perdón por haber robado un celular.

Tras los robos, los delincuentes tienden a tener diversas reacciones, algunos pueden mostrarse muy arrepentidos, mientras que otros solo cumplen con estar en la comisaría y se muestran con total sangre fría.

Este es el caso de Vladimir de los Santos Becerra, un joven de 20 años que no tuvo mejor idea que colocarse de rodillas ante la policía y pedir perdón por haberle robado un celular a un hombre en un bus.

Todo sucedió en el distrito de Comas, sin embargo tras notas su mal actuar, el hombre se mostró arrepentido y aseguró que lo hizo por necesidad.

Quiero que me perdone de todo corazón, maestro. La necesidad me llevo a hacer esto. No lo voy a volver a hacer. Estoy arrepentido, jefe”, respondía arrepentido el ladrón.

Su intervención se dio lugar porque dos integrantes del grupo termina notaran que este sujeto subía y bajaba de los buses de forma repentina en la avenida Lima en la urbanización San Felipe.

Fue entonces que los agentes subieron a un bus al mismo tiempo que el malhechos y fueron testigos de como le quitaba el celular a uno de los pasajeros.

De inmediato el grupo Terna siguió a Santos Becerra y lo redujeron hasta llevarlo a comisaría correspondiente, donde el delincuente manifestó que era la primera vez que cometía este delito.

“Dudando, dudando, así estaba. Temblando. Hasta que le arrebaté el celular al señor y bajé. Nunca lo he hecho. Hoy tenía que pagar mi cuarto. Tengo mi familia. Todo por mi mala cabeza. Ya sé el miedo que se siente cuando uno está detenido”, explicó aparentemente detenido el delincuente.

