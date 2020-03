Delincuentes asaltan camión de pollos en El Agustino

A pesar del Estado de Emergencia, seis delincuentes atacaron a los repartidores de un camión de embutidos y pollos para robarles el dinero que habían cobrado en El Agustino. Los malhechores huyeron en dos mototaxis y otros corriendo por un cerro de la zona de San Pedro.

Los amenazan

A pesar que las calles deberían de estar patrulladas de manera constante por policías y miembros del Ejército, esto no fue impedimento para que los hampones intercepten al camión repartidor cuando sus trabajadores estaban a punto de dejar mercadería en la avenida La Carretera, a pie del cerro San Pedro. “Me amenazaron con su arma. Yo me negué a entregarles mis cosas y me golpean las manos. Así logran robar mis documentos, celular y el dinero”, relató uno de los agraviados.

Menores de edad

Tras el robo, cometido frente de un centro médico y a dos cuadras del mercado, el alcalde del distrito, Víctor Salcedo, llegó a la escena. “Es lamentable lo ocurrido, pero ya las cámaras de seguridad han grabado a los delincuentes. Serían menores de edad, manejamos algunas identidades, pero no las daremos para capturarlos. Una de las mototaxis ya fue ubicada. Todo está informado a la Policía”, precisó la autoridad.

El dato

Los agraviados y el vehículo fueron conducidos al Depincri El Agustino, que desplegó agentes para la ubicación y captura de los malhechores.

Giancarlo Andía