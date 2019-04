Delincuentes encañonan a niños para robar en pollería

Al menos seis niños, junto a sus padres fueron amenazados por delincuentes armados que el último domingo asaltaron una pollería en San Juan de Lurigancho. Este el cuarto robo en el año y medio que el negocio. Las cámaras de seguridad permitirían identificar a los asaltantes.

Menores asustados

Los hechos ocurren por la tarde. Cuando tres sujetos irrumpen abruptamente a la pollería ubicada en el paradero 7 de Huáscar. “El primero entró a la caja, otro iba de mesa en mesa quitándole los celulares a los clientes. Mientras que el último cerró la puerta con todos adentro para que no los descubran”, relata una de las meseras del negocio. Sin escrúpulos, los hampones amenazaron con una pistola a los menores presentes. “A un niño su papá lo calmó, otra mamá hizo comer rápido a su criatura para que no le preste mucha atención a los ladrones. Mi hijo está con miedo. Cada vez que mira el video entra el pánico”, comenta el administrador, cuyo hijo menor fue arrinconado por uno de los ladrones con un arma. “Es la cuarta vez que me roban y no solo a mí. En una cuadra han asaltado a otros locales”, añade el propietario.

Pareja se tomaba selfie

Otros que la pasaron mal fueron una muchacha con su enamorado, sorprendidos por los facinerosos cuando se sacaban un selfie con el celular de la chica. La cámara de la pollería captó el momento preciso que uno de los delincuentes, le quita el costoso equipo a la chica que perdió la sonrisa.

El dato

Luego de sesenta segundos de terror, los delincuentes abandonan la pollería con los mil soles de la caja registradora y las especies de los comensales que llegaban al menos a la docena.