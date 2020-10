Delincuentes entran a robar y se llevan las cenizas de sus hijas

Compartir Facebook

No tienen respeto por nada. Los delincuentes pocas veces piensan en la víctima, pero otros ni siquiera tienen lógica para llevar su cometido. Esta vez en Argentina se terminaron llevando todo, incluso, un detalle invaluable para la madre.

El caso de Celeste en Quilmes, Argentina es lamentable. No solo tuvo que sufrir la perdida de muchos productos y dinero en su casa, sino también las cenizas de sus mellizas.

Unos delincuentes ingresaron a su casa a robar. Se llevaron todo lo que vieron, sin embargo, al percatarse de un pequeño altar con peluches y dos cajas, también decidieron robarlo. Lamentablemente, ahí Celeste guardaba el último recuerdo que le dejaron sus hijas, quienes fallecieron al estar en su vientre.

La madre contó lo ocurrido Facebook, además de colocar las imágenes del antes y después del altar de sus hijas. Celeste mencionó que se ausentó de su hogar una hora para realizar unas entregar, ya que de esa manera pagaba el alquiler de su casa. No obstante, cuando volvió se dio con la sorpresa que fue robada.

“Cuando llegó, encuentro la casa en un revoltijo. Se llevaron los cofrecitos de las mellizas, plata del alquiler, netbook, perfumes y hasta la garrafa, pero mis mellis. No había necesidad”, señaló la madre.

A Celeste no le importa recuperar mucho lo material, pero sí quiere que le devuelvan las cenizas de sus hijas, pues significan demasiado para ella y su esposo.

“Por el amor de Dios, es lo único que me dieron de mis bebés, hace poco me las entregaron. Por favor, te pido que la devuelvas. Me vas a matar en vida así”, finaliza la apenada madre.

