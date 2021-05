Delincuentes transmiten en Facebook asalto a mujeres en gimnasio

Los segundos de terror que vivieron varias mujeres durante el asalto a un gimnasio de San Juan de Miraflores quedaron registrados en una transmisión en vivo por Facebook.

Mira además: Helicóptero desaparece con cinco tripulantes

Uno de los maleantes se percató de lo ocurrido, pero para ese entonces el atraco se había viralizado en redes sociales. Las víctimas estaban en plena clase de aeróbicos cuando fueron sorprendidas por un delincuente quien las apuntó con un arma para exigirles todas sus pertenencias. La reacción de las personas que seguían la transmisión no se hizo esperar.

‘¿Qué pasa?’, ‘¿dónde es?’, ‘¡chicas cuidado!’, son algunos de los mensajes que los internautas publicaron mientras veían como las víctimas eran arrinconadas por el hampón armado que no paró hasta encerrarlas en otra habitación para huir con lo que tuvo a su alcance.

Ya fuera del local, es que a los delincuentes se les escucha discutir por lo ocurrido. “Había cuatro cámaras, tuve que agarrar esto (el celular que estaba transmitiendo). Ya causa, era la que estaba grabado. Saca la vuelta, ya fue, eran cuatro jermas”. Se les escucha decir a los hampones mientras corrían y revisaban lo robado. Luego la transmisión sería cortaría.

Mira además: Iban a desatar ola de secuestros en Lima

VAN EN MOTOS

Personas que caminaban por el lugar contaron luego a las víctimas que los facinerosos están acostumbrados a movilizarse en una moto lineal para cometer sus fechorías.

el dato

Los gimnasios están dentro del rubro de negocios que más tardaron en reactivarse económicamente. También se han convertido, junto a los restaurantes pequeños, en los que están en la mira de los delincuentes.

#Espectáculos "Me muero de miedo, no puedo, estoy congelado. Si ellos piensan que, al no pasar esto, significa que tengo que dejar el programa, que tomen la decisión", retó el excombatiente 🥺https://t.co/IaKFxze1qD