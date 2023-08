¡Demuéstrenlo pues, imbéc**! Shirley Cherres reveló cuál fue el presidente con quien tuvo encuentro íntimo

¡Encuentren algo! Hace unos días, Shirley Cherres remeció la farándula y la política local al revelar que mantuvo encuentros íntimos con un expresidente de la República. Estas declaraciones las dio a un medio local, aunque no se animó a revelar el nombre. Sin embargo, ayer, en el programa de Magaly Medina, la exporrista soltó el nombre del mandatario con quien tuvo un “affaire” durante varios años, según su versión. ¿Alan García, Toledo, Vizcarra?

¿Con qué presidente estuvo Shirley Cherres?

La exporrista fue invitada a la última edición del programa “Magaly Tv, La Firme” y soltó la información que había quedado inconclusa hace unos días. Luego de diversas teorías, Shirley Cherres reveló el nombre y apellido del presidente con el que tuvo más de un encuentro íntimo.

“Lo conocí… fue el único presidente que fue mío, mi Mr. president, fue Alan García. En el año 2009, 2010 y un poquito más (tuvieron un affaire)”, sostuvo la artista dejando en shock a la ‘Urraca’, a quien se le vio profundamente molesta por las declaraciones de Shirley Cherres.

“Tú estás hablando de alguien que está muerto, y alguien que no te puede venir a refutar, alguien que no puede defenderse, es bien fácil decir al muerto le tiramos todo”, arremetió la conductora de espectáculos.

Sin embargo, Shirley Cherres se defendió comentando que no solo conoció a Alan García, ya que también mantuvo contacto con Martín Vizcarra, Alejandro Toledo, entre otros. Sin embargo, dejó en claro que con el único que tuvo un “affaire” fue con el líder aprista.

“Amoríos muchos podemos contar todos… conozco a Alejandro Toledo, a Martín Vizcarra lo vi en muchas oportunidades, pero no como lo conocí a Alan García. Muchas personas que lo rodeaban al señor Alan García me conocen, además, muchos de mis abogados fueron apristas”, aseguró la artista.

Magaly no le cree

Tras revelarse el nombre de que Alan García mantuvo encuentros íntimos con Shirley Cherres, el semblante de Magaly cambió completamente. La “Urraca” cuestionó duramente las revelaciones de Shirley Cherres y no tuvo reparos en poner en duda cada una de sus palabras.

“Esto puede traer consecuencias. Su familia te puede demandar y te puede ganar. Muéstrame una prueba, solo una Shirley Cherres y te creo”, refutó Magaly ante la sorpresa de la exporrista, quien le pidió mantener el respeto en la entrevista.

“Yo no tendría porque mentirte Magaly. No te voy a traer el colchón ni la lencería que usé ese día. Si me quieren creer bien. No necesito titulares para nada”, se defendió Shirley Cherres.