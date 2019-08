Denuncia por violencia familiar de Vanessa Terkes fue declarada infundada

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, reveló que la denuncia por violencia familiar que le interpuso su aún esposa Vanessa Terkes en el 17° Juzgado de Familia de la Corte de Lima, fue declarada infundada.

“Lo bueno es que el juicio en el 17° Juzgado de Familia de la Corte de Lima ya acabó. (quedó) en que no hay nada. Infundado (…) Ya pasó a la Fiscalía penal como ocurre con todas las denuncias de violencia”, señaló en entrevista para una conocida revista

En tanto, la abogada de Vanessa, Clementina Carrasco, indicó que su defensa apeló la decisión del Juzgado y ahora el Ministerio Público se encargará de determinar si hubo o no violencia familiar.

Hace poco la conocida actriz señaló que ha dado vuelta a la página, tras anunciar su divorcio con Forsyth y contar que durante su matrimonio fue humillada, comparada y maltratada por su aún esposo y suegro. “Vamos para adelante, vamos con mente positiva siempre, con todas la ganas, la buena onda, la fe en Dios. No le guardo rencor a nadie, en mi vida, en general. Ese tipo de cosas no te ayudan a avanzar”, agregó la actriz.

Al ser consultada sobre el proceso judicial dijo: “Ese tema lo está viendo mi abogada, realmente yo no quiero que me diga nada, ni me quiero enterar”.