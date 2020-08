Compartir Facebook

Una mujer llegó procedente de España junto con su bebé en un vuelo humanitario. A ella le indicaron en el aeropuerto que no había test COVID-19; sin embargo, se asombró al ver que sí tenían pruebas para el futbolista Paolo Hurtado.

Es el caso de Astrid Eloísa Mejía Beltrán, de 24 años, que fue repatriada de España junto con su bebé el 29 de julio. Debido a los protocolos de salud por la COVID-19 en Perú, la madre de familia debía someterse a las pruebas rápidas para descartar la enfermedad.

“Le indicaron a mi esposo que se podía llevar a mi bebé porque es un menor de edad y yo me encontraba mal de salud. Hicimos todo para que se lo pudiera llevar y al último no nos dejaron. Dijeron que ‘ya no habían pruebas para que se pueda retirar’, fueron las palabras de la mujer.

Se quedó en ‘shock’ de asombro cuando se dio cuenta que el futbolista Paolo Hurtado y su familia habían recibido el test de la COVID-19, cuando a ella le dijeron que ya no había.

“Cuando me estaba yendo al bus estaba Paolo Hurtado con su familia y cuando subí al carro, el futbolista fue a tomarse la prueba COVID-19 con toda su familia y se retiró a su casa”, contó.

“A mí me negaron la prueba, porque supuestamente no había”, añadió Astrid, La fémina indicó que estaba indignada por dicho trato y quería que su bebé regrese a casa con su padre.

El reclamo

Ante el reclamo de sus familiares, la madre de familia contó que un miembro del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) le dijo a su hermano que se trataba de ‘un caso especial’.

“El personal de INDECI le dijo a mi hermano que es ‘un caso especial’ y que no tiene que darle más explicaciones y se fue”, indicó, “pedí ayuda y nadie me ayudó. Me tuvieron de un lado a otro. Yo tuve que cargar el coche, las maletas. Me subieron al bus con mi bebe como sea”, agregó.

