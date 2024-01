¡Denunciada! Mujer acusó a Rosángela Espinoza porque su perrito la mordió y no se hizo cargo

Ariana Llanos, residente de La Victoria, ha presentado una denuncia contra Rosángela Espinoza en la comisaría, alegando que su perro Tomy le habría mordido la pierna. En sus declaraciones a ‘Amor y Fuego’, la mujer asegura que la mascota se encontraba suelta por las calles sin correa. Por tal motivo, la familia de la influencer salió a hablar al respecto desmintiendo la versión de la mujer. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: ¡Conmovedor! Magaly Medina tuvo un emotivo reencuentro con su hijo Gianmarco Mendoza en Londres

Mujer denuncia a Rosángela Espinoza

Una denuncia fue presentada por una mujer que afirmó que la mascota de Rosángela Espinoza la atacó y mordió en el tobillo. El hecho sucedió en el distrito de La Victoria. La vecina identificada como Ariana Llanos relató que después de sufrir cuatro heridas causadas por el perro, una residente del lugar le informó que el animal pertenecía a ni más ni menos que Rosángela Espinoza.

“Al momento que yo cargaba mi mascota ha venido otro perro a atacarlo, pero como lo cargué, me agarró a mí el talón. Yo no sabía de quién era el perro porque estaba suelto y me indicaron que era de Rosángela Espinoza”, expresó la vecina.

“Una vecina me dijo que era su mascota, que la tienen siempre en la calle. Siempre la tienen suelta, a pesar de que sabe que muerde. Yo he querido separar al perro, otra persona me ayudó, pero ha vuelto a agarrarme el talón, cuatro heridas me ha hecho (…) Esta persona se acercó a su puerta para reclamarle, pero ella no estaba, salió su cuñada, ella me dijo que no se iba a hacer responsable porque no es su mascota”, acotó.

También te puede interesar leer: ¡Conmovedor! Magaly Medina tuvo un emotivo reencuentro con su hijo Gianmarco Mendoza en Londres

Hermano de la influencer salió a responder

Fernando, el hermano de Rosángela Espinoza, enfatizó que el perro Tomy está bajo su cuidado y no bajo la responsabilidad de la reconocida modelo. Incluso, otro pariente de la influencer se presentó en frente de las cámaras para afirmar que la mascota no poseía dientes y que ya estaba viejito.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rosangela Espinoza (@rosangelaeslo)

“Nosotros no tenemos ningún contacto con la señorita, me sorprende que digan que han puesto una denuncia. Es su versión, no la conozco, lo conversamos, no tenemos ningún problema. Ese perrito no es de mi hermana, es mía. Ahora está a mi tutela”, mencionó el hermano, mientras que otro familiar reiteró: “El perrito es viejito, no ve y tampoco tiene dientes”.