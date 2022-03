“Depende de cada uno cómo quiere llevar su maternidad”, dijo Cassandra tas ser madre

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Cassandra Sánchez De La Madrid viene siendo criticada nuevamente y esta vez por haber sido grabada mientras alimentaba a su pequeño Milan pero con biberón más no con lactancia materna como es de costumbre lo que habría generado las críticas de diversos usuarios.

Como es de costumbre la engreída de Jessica Newton publica cada etapa de su pequeño hijo quien está a vísperas de cumplir 4 meses sin embargo un detalle en su alimentación habría generado incomodidades.

Cibernautas acusaron a la primeriza madre de no ejercer la lactancia exclusiva con su hijo pues según otras madres este ejercicio es fundamental para los primeros años de desarrollo del menor.

“Ninguna fórmula por más buena que sea logra reemplazar a la leche materna”, “¿Ya no toma leche de tu pecho?”, “¿No amamanta?”, “Muy mal, nada como la leche materna”, fueron algunas de las críticas.

A lo que la pareja de Deyvis Orosco no se quedó callada y se defendió de todas las críticas de como cría y alimenta a su bebé.

«Aprendamos a respetar y aprender que cada mujer es diferente, depende de cada una cómo quiere/puede llevar su maternidad. Bendiciones”, escribió.

Además. Cassandra dejó en claro que si no continuó con la lactancia exclusiva fueron por problemas biológicos.

«Es decir que bajo tu opinión ¿las mujeres que no podemos dar de lactar o no pudimos seguir haciéndolo no por temas laborales, sino biológicos, no somos buenas madres o a nuestros hijos les faltará algo? Aprende a ser más empática con las personas a tu alrededor, sean personas públicas o no. Recuerda que no me conoces y asumir que sabes todo acerca de mi vida deja mucho que desear”, sentenció.

Cassandra Sánchez vuelve a tener a wakatay y wakamole en casa tras enfrentar críticas

Cassandra Sánchez De Lamadrid usó su cuenta de Instagram para mostrar que sus perritos Wakatay y Wakamole ya regresaron al departamento en el que vive con Deyvis Orosco y su pequeño hijo Milan.

La hija de Jessica Newton compartió un clip que fue grabado la noche del último sábado en el que muestra cómo es que duermen sus mascotas. “Tres años y aún no es consciente de su tamaño”, escribió la joven acompañado de una imagen donde se logra ver a ambos perritos descansando.

Mira también: Mamá de Deyvis Orosco aparece ‘chocha’ junto a su nieto Milan

Pese a que la pareja emitió un comunicado rechazando lo indicado por el programa de su examiga, lo cierto es que Cassandra y Deyvis decidieron dejar en el pasado estos enfrentamientos con la popular ‘urraca’ y regresar nuevamente a casa a sus amigos de cuatro patas.