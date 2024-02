¿Al compadre? Carlos Zambrano revela que está en negociaciones con campeón del fútbol peruano

¿Hace la de Jairo Concha? El 2023 pintaba para ser uno de los mejores años de Alianza Lima en el plano futbolístico. Con las contrataciones de Christian Cueva, Carlos Zambrano, entre otros destacados elementos, los blanquiazules apuntaban al tricampeonato y a hacer una buena Copa Libertadores. Sin embargo, esto no fue así y uno de los puntos más bajos del equipo fue el "Kaiser". Por ello, el defensor no continuó con los blanquiazules y su futuro es incierto, pero esto podría cambiar. Según el exdefensor de Schalke 04, ha tenido acercamientos con un campeón del fútbol peruano, por lo cual, su destino sería seguir jugando en la Liga 1.

¿Qué equipo peruano inició conversaciones con Carlos Zambrano?

Carlos Zambrano se encuentra a la deriva y no ve actividad futbolística desde hace varios meses. Al ser un defensor de nivel de selección, su ausencia de los terrenos de juego preocupa hasta el mismo Jorge Fossati y eso lo sabe bien el defensor central.

Al defensor se le ha vinculado recientemente con Liverpool de Uruguay, ya que según palabras del propio "León", estaba en tratativas con el equipo que jugaría la Copa Libertadores 2024.

"Gracias a Dios me han salido algunas ofertas. Dos equipos de Argentina del cual uno rechacé. Ese era Lanús, no estaba de acuerdo con esa opción. Fuera de las opciones que más tengo son las de Uruguay. Ya sabrán el por qué, es un equipo que juega Copa Libertadores", señaló.

Sin embargo, ahora parece que su futuro está cerca del fútbol peruano. El propio Carlos Zambrano confirmó que un campeón del fútbol peruano está en conversaciones con él. ¿Se dará?

"Hay una pequeña comunicación. Sinceramente, el Boys, por ser del Callao, siempre me ha llamado la atención los colores" , señaló Carlos Zambrano.

¿Jugará con Messi?

Sport Boys es uno de los clubes más grandes en la historia del fútbol peruano. El cuadro rosado es el primer campeón en la pelotita peruana y su trayectoria es muy respetada a nivel sudamericano. Sin embargo, el cuadro del puerto tendría un duro rival para hacerse con el "Kaiser".

Según reveló el panelista "Plomo", el Inter Miami estaría tras los pasos de Carlos Zambrano y prepararía una interesante oferta por el back central.

"Siempre he dicho que le tengo cariño al Boys, a mí me gustan los equipos de pueblo. Pero, hay otro equipo de rosado (y) han llamado hoy para decirme que están buscando un back. Un equipo que es muy famoso en el mundo. Estuve hablando con un periodista de la MLS y me llamaron a preguntarme si había algo (...) Ojo con eso", sentenció.