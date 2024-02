¡Cambio de planes! UCV no llegó a un acuerdo con Paolo Guerrero, pero apunta por un exjugador de Real Madrid

Después de varios días de negociaciones, el máximo goleador de la selección peruana no logró llegar a un acuerdo con el equipo poeta y no hará su debut en la Liga 1. Sin embargo, el equipo trujillano parece tener un plan alternativo en marcha, ya que están interesados en fichar a un delantero español que ha sido bicampeón de la Champions League con el prestigioso Real Madrid. Según informó Canal N, el equipo dirigido por Roberto Mosquera estaría buscando incorporar a Jesé Rodríguez. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Paolo Guerrero no llegó a un acuerdo con la UCV

Según Richard Acuña, quien es el presidente de la UCV, el 'Depredador' siempre fue la principal alternativa para fortalecer al equipo del norte. No obstante, la junta directiva optó por no esperar más la respuesta del delantero, ya que este demoraba en confirmar su participación debido a estar a la espera de una posible oferta del extranjero. Por tal motivo, la equipo de la UCV descartó como nuevo fichaje a Paolo Guerrero, tras no llegar a un acuerdo.

Así, Paolo Guerrero sigue manteniendo su postura de no jugar en ningún equipo peruano que no sea Alianza Lima, su equipo de corazón y al que aspira a llegar en algún momento. En consecuencia, el equipo trujillano puso la mira en otro jugador que ha salido bicampeón con el Real Madrid. Se trata de Jesé Rodríguez, un jugador de 30 años apodado como 'Bichito'.

¿Quién es Jesé Rodríguez?

A los 30 años, Jesé es un producto de la cantera del Real Madrid, se formó en Valdebebas y recibió el apodo de 'Bichito'. Hizo su debut con el equipo blanco en 2013 y jugó para el club hasta 2016, período en el que el equipo ganó dos Ligas de Campeones, una Liga española, una Copa del Rey y un Mundial de Clubes. Buscando más oportunidades de juego, llevó su talento al PSG de Francia y luego pasó por equipos de menor renombre.

De acuerdo a la información que brindó el periodista de Líbero Gustavo Peralta el atacante de la Bicolor no firmó por "temas personales" y "observaciones que hizo", lo cual complicó las negociaciones con los trujillanos. Con el propósito de participar en la Liga 1-2024 y la Copa Sudamericana, están en búsqueda de un delantero con experiencia internacional. Dado que el '9' no se unirá al equipo poeta, la Vallejo ha mencionado que están considerando a Marcelo Martins y Teófilo Gutiérrez como opciones, sumándose a ellos el español Jesé. Con estos jugadores, esperan hacer un gran impacto en el mercado de fichajes peruano.