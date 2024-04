¡Con Jeriel de Santis de goleador! Alianza Lima visita a Melgar en Arequipa por el Torneo Apertura de la Liga 1

Tabla de posiciones #GrupoA



Alianza depende de sí mismo!



🔹08/05 Alianza Lima vs Cerro Porteño

🔹15/05 Alianza Lima vs Colo Colo



🔹29/05 Fluminense vs Alianza Lima



1️⃣ Si Alianza gana sus 2 partidos de local y empata en Brasil asegura octavos de final.



2️⃣ Si Alianza gana... pic.twitter.com/RZsPlajxdv